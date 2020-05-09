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Германия обвинила российских хакеров во взломе электронной почты Меркель

Германия обвинила российских хакеров во взломе электронной почты МеркельАнгела МеркельФото: Sean Gallup / Getty Images

Немецкие следователи считают, что за взломом электронной почты канцлера Германии Ангелы Меркель в 2015 году стояли российские хакеры. Об этом сообщает Spiegel.

По данным издания, в руки военной службы России попали ее письма из парламентского бюро начиная с 2012 года. Сообщается, что атака на сети произошла во время празднования в Бундестаге 70-й годовщины окончания Второй мировой войны. Тогда среди гостей были дипломаты из многих стран, в том числе из России.

Следователи, как пишет Spiegel, считают, что один из россиян за день до мероприятия пытался взломать официальные аккаунты парламента, но ему это не удалось. Однако в день празднования годовщины он постоянно находился в Бундестаге и смог реализовать свою цель.

Издание сообщает, что после атаки компьютерная система оказалась парализована на несколько дней. Объем украденных данных составил 16 Гб, однако пока неизвестно, какую именно информацию вытащил из переписки пользователь по имени «Scaramouche».

5 мая сообщалось, что Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест россиянина, которого подозревают в хакерской атаке на Бундестаг в интересах разведывательных служб России. По информации издания, следователи собрали доказательства на 29-летнего Дмитрия Бадина. По их версии, в апреле 2015 года он в составе хакерской группировки Fancy Bear, которая, как утверждается, принадлежит ГРУ, взломал компьютерные сети парламента Германии.

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По материалам: lenta.ru

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