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Глава ЕК в День Европы призвала к солидарности на фоне коронавируса

Глава ЕК в День Европы призвала к солидарности на фоне коронавируса
В 70-летнюю годовщину декларации Шумана, которая ознаменовала становление европейской солидарности и сотрудничества, страны Евросоюза вновь нуждаются в усилении взаимодействия для преодоления кризиса коронавируса, спасения жизней и экономики, заявила в своем видеообращении по случаю Дня Европы президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы празднуем 70 лет европейской солидарности, отмечаем годовщину, когда Европа была восстановлена и воссоединена на руинах Второй мировой войны. Эта же солидарность нужна и сейчас, она должна помочь нам спасти жизни и рабочие места, а также выстроить "зеленый и цифровой" ЕС", - сказала она.

# В мире
По материалам: ria.ru

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