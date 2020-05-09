Глава фонда "Вера" Нюта Федермессер и ведущий "Дождя" Павел Лобков заразились коронавирусом

Вадим Карасев

Количество заболевших коронавирусом в России с каждым днем продолжает расти — на сегодняшний день в нашей стране по официальным данным выявлено более 198 тысяч случаев заражения. Накануне Covid-19 также был диагностирован у 42-летней основательницы фонда помощи хосписам "Вера" Нюты Федермессер и 52-летнего обозревателя телеканала "Дождь" Павла Лобкова. Оба сообщили об этом на личных страницах в фейсбуке.

Нюта заболела после возвращения из Нижегородской области, где она находилась в командировке и помогала решать проблемы со вспышкой коронавируса в Дивеевском женском монастыре. Сейчас учредитель фонда "Вера" проходит лечение в инфекционной больнице в Коммунарке, куда была доставлена с начальной стадией пневмонии. В своем посте на фейсбуке Нюта призналась, что первые симптомы болезни появились у нее сразу же после возвращения из командировки в Москву — причем сначала Федермессер была убеждена, что это обычная простуда.





Нюта Федермессер

В понедельник вечером я вернулась совершенно измотанная в Москву и, к сожалению, тут же слегла с высоченной температурой. Вроде бы мы с командой соблюдали все необходимые меры предосторожности, не входили в "красные зоны" без полной защиты, но, как мы все уже знаем, этого может оказаться недостаточно. Правда, я была совершенно спокойна, в полной уверенности, что когда я болела месяц назад, несмотря на отрицательные результаты тестов, это все-таки был коронавирус. И ломота, и температура, и обоняние пропадало... Но, видимо, это была какая-то другая зараза. На этот раз, увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID-19. К счастью, у моих друзей и помощников, Глеба Грицука и Димы Ганьшина, которые были со мной практически везде, тесты пришли отрицательные. Муж и старший сын, которые встречали меня дома, тоже здоровы. А я совсем расклеилась (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— рассказала Федермессер в соцсетях и выразила уверенность, в том, что она скоро выздоровеет и вернется к работе.





Несколько часов назад в фейсбуке о своем диагнозе сообщил и тележурналист Павел Лобков. Он опубликовал фото с результатов компьютерной томографии органов грудной клетки, сделанной в первой городской клинической больнице им. Н.И. Пирогова, а в посте под ним рассказал, как узнал о диагнозе. Лобков уточнил, что его заболевание протекает в легкой форме, и он проходит лечение дома.





Павел Лобков

Безумно признателен Антону Красовскому и экстренной помощи первой градской больницы, где мне с точностью 99 процентов диагностировали Covid-19, за оперативное реагирование третью поликлинику на Патриарших, которая привезла "Гидроксихлорохин" (с ним, по рекомендации Проценко, повременю до стадии удушья) и "Амоксиклав" — ну это нефтью от ревматизма лечить. Я инактивирован на работе, более не в эфире по распоряжению главного редактора и оформил больничный лист, чего за свою 40-летнюю службу в органах СМИ не делал никогда,

— поделился Павел.





Напомним, что на днях с коронавирусом также был госпитализирован известный своими скандальными высказываниями протоиерей РПЦ Димитрий Смирнов. Незадолго до этого он заявил о пользе от коронавируса — по мнению священнослужителя, пандемия спровоцировала людей на проявление своих лучших качеств.