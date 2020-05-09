Глубокий символизм. Путин поздравил Меркель с юбилеем Победы

Влада Некрасова

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель поздравили друг друга с 75-й годовщиной освобождения Европы и мира от фашизма в ходе телефонного разговора, который состоялся в пятницу, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Владимир Путин и Ангела Меркель обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы и мира от фашизма. Для России и Германии эта дата имеет особое, символическое значение", – говорится в сообщении.

В ходе беседы главы государств подчеркнули важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. А также выразили уверенность, что в обеих странах никогда не забудут о немецких патриотах, которые самоотверженно боролись с нацистским режимом.

сообщило, что Владимир Путин прокомментировал попытки обвинить СССР в развязывании Второй мировой войны.