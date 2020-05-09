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«Голая и молодая»: столичный фотограф опубликовал архивное фото Ксении Собчак

«Голая и молодая»: столичный фотограф опубликовал архивное фото Ксении Собчак
Фотограф Александр Гусов поделился пикантным снимком, на котором ему позирует Ксения Собчак. Мужчина отметил, что откровенный кадр был сделан 11 лет назад. Пользователи Сети засыпали телеведущую комплиментами.

На черно-белом фото 38-летняя Ксения Собчак запечатлена в позе эмбриона. Ведущая сидит на стуле, глаза ее закрыты, а на лице присутствует легкая улыбка. Волосы же звезды спадают вниз, изображая волны. «Красавица Ксения Собчак, Москва, 2009 год», — подписал снимок Александр Гусов.

Подписчики пришли в восторг от пикантного кадра теледивы. Многие отметили, что никогда не видели Ксению в таком нежном образе. «У вас она получилась невероятная, при всех ее противоречиях. Просто женщина и очень красивая!»; «Глаз художника всегда наполнен любовью. Думаю, это самое лучшее фото Собчак»; «Какая молодая, соблазнительная и голая! Слишком красивая фотография», — отреагировали на публикацию пользователи Сети.

Сам же фотограф подчеркнул, что в снимке нет ничего не обычного. По его словам, он не наделяет своих героев отсутствующими у них качествами. «Довольно часто эти качества присутствуют, но в силу «внешних» обстоятельств, спрятаны глубоко. Не каждому дают себя разглядеть!» — добавил Гусов.

Отметим, что в начале этого года Ксения Собчак раскритиковала женщин, которые после 40 лет выкладывают откровенные фото. По мнению телеведущей, интимными снимками делятся от отчаяния. «Давно заметила по фоткам в Instagram — чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки. Причем, если в 20 лет это смотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств, то в 40+ — это уже выглядит как отчаянный призыв: «Хоти-хоти меня скорее». Если начну ежедневно оголяться разными неожиданными местами в сороковник, вы меня просто пристрелите, ладно?» — негодовала звезда.

К слову, уже через неделю после громкого заявления артистка опубликовала снимок в стиле ню. Тогда компанию ведущей составили певица Глюк’oZа и дизайнер Яна Расковалова.

Фото: Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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