«Голая и молодая»: столичный фотограф опубликовал архивное фото Ксении Собчак
На черно-белом фото 38-летняя Ксения Собчак запечатлена в позе эмбриона. Ведущая сидит на стуле, глаза ее закрыты, а на лице присутствует легкая улыбка. Волосы же звезды спадают вниз, изображая волны. «Красавица Ксения Собчак, Москва, 2009 год», — подписал снимок Александр Гусов.
Подписчики пришли в восторг от пикантного кадра теледивы. Многие отметили, что никогда не видели Ксению в таком нежном образе. «У вас она получилась невероятная, при всех ее противоречиях. Просто женщина и очень красивая!»; «Глаз художника всегда наполнен любовью. Думаю, это самое лучшее фото Собчак»; «Какая молодая, соблазнительная и голая! Слишком красивая фотография», — отреагировали на публикацию пользователи Сети.
Сам же фотограф подчеркнул, что в снимке нет ничего не обычного. По его словам, он не наделяет своих героев отсутствующими у них качествами. «Довольно часто эти качества присутствуют, но в силу «внешних» обстоятельств, спрятаны глубоко. Не каждому дают себя разглядеть!» — добавил Гусов.
Отметим, что в начале этого года Ксения Собчак раскритиковала женщин, которые после 40 лет выкладывают откровенные фото. По мнению телеведущей, интимными снимками делятся от отчаяния. «Давно заметила по фоткам в Instagram — чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки. Причем, если в 20 лет это смотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств, то в 40+ — это уже выглядит как отчаянный призыв: «Хоти-хоти меня скорее». Если начну ежедневно оголяться разными неожиданными местами в сороковник, вы меня просто пристрелите, ладно?» — негодовала звезда.
К слову, уже через неделю после громкого заявления артистка опубликовала снимок в стиле ню. Тогда компанию ведущей составили певица Глюк’oZа и дизайнер Яна Расковалова.
Фото: Legion-Media