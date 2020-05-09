Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года

Вадим Карасев

Начинается новая неделя и новый период жизни. Советы астрологов помогут вам разобраться с проблемами быстрее, чтобы насладиться хорошей майской погодой и обрести удачу в любых делах, как старых, так и новых.

Всем без исключения астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют на этой неделе избавляться от пяти вещей, отсутствие которых поможет стать счастливее любому из нас. Помните о том, что счастье, свобода и спокойствие начинаются не с приобретения чего-то, а с очищения от всего ненужного, опасного и негативного. Это идеальная неделя для того, чтобы оставить все лишнее за бортом.

Овен

В самом начале недели астрологи советуют Овнам создать благоприятную энергетику в доме. Для этого им придется избавиться от хлама и ненужных вещей и сделать уборку. Главное держать в памяти тот факт, что если в рабочем пространстве или в доме присутствует элемент хаоса, то достичь гармонии будет крайне сложно любому человеку.

15 и 16 мая Овнов ожидают большие и приятные перемены в любовной сфере. Это будет благоприятный период для свиданий, романтики и флирта. Можно познакомиться с кем-нибудь или признаться кому-то в любви. Это будет волшебное время для всех, кто не хочет больше оставаться один. Стоит полностью посвятить себя общению и любви в конце недели.

Телец

У Тельцов начинается благоприятный период, за который им удастся решить самые важные финансовые и рабочие проблемы. Ближе к выходным стоит быть начеку, потому что звезды и планеты резко поменяют свое настроение, и это может вскрыть темные стороны данного Знака Зодиака.

В субботу и воскресенье возможны легкие, но многочисленные конфликты, которые заставят Тельцов жить в напряжении. Решение проблемы есть: нужно постараться не реагировать на критику близких людей.

Близнецы

В первые три дня недели звезды и планеты будут находиться в идеальном положении для Близнецов. Первая половина недели — идеальное время для духовных поисков и практик. Можно заниматься практически любым делом, которое приносит Близнецам радость и удовлетворение. Полезными могут быть гадания на будущее. Пришло время задуматься о том, что будет потом.

В делах и в работе лучше быть начеку, особенно в четверг и в пятницу, когда звезды и планеты немного сменят энергетику. Вторую половину недели лучше посвятить решению собственных проблем. Это не значит, что нужно становиться эгоистами, — просто нужно помнить о себе чуть чаще.

Рак

У Раков начинается волшебное время, когда звезды и планеты будут находиться в крайне позитивном положении. Привлечь больше позитивной энергетики, любви и достатка в свою жизнь Ракам помогут советы фэн-шуй на каждый день. Они могут быть полезными не только на этой неделе, но и в любое другое время, так что лучше не обходить их стороной.

В эти семь дней полезно будет чередовать работу и отдых. Данная схема хороша тем, что она позволяет разработать систему поощрений, которая отлично провоцирует появление мотивации. Это идеальное время для того, чтобы комбинировать разные виды деятельности, но не слишком усердствовать в чем-то одном. Во всем на этой неделе необходим баланс, умеренность.

Лев

В самом начале недели астрологи рекомендуют Львам создать благоприятную атмосферу в доме. Это получится сделать, следуя пяти простым правилам. Настало время для того, чтобы как следует разобраться в себе и заняться самоанализом. Благоприятная домашняя энергетика поможет представителям данного Знака Зодиака задать себе нужные вопросы.

Конечно, помимо самоанализа и духовных поисков Львам может улыбнуться удача и в других сферах. Астрологи отмечают, что в период с 11 по 17 число для этих людей будет работать схема мгновенного вознаграждения, когда за добрые поступки или выполненные дела можно почти сразу получить что-то взамен. Возможно, что подарки судьбы не всегда будут видимыми сразу.

Дева

У Дев начинается благоприятный период, в который можно без особых вложений сил и времени преуспеть практически в любых делах. Особенно это касается сферы любви. Повысить свою харизму и удачу в этой сфере Девам помогут специальные любовные талисманы.

В делах и в работе сосредоточиться на самом важном будет не всегда просто. Именно поэтому Девам не стоит паниковать, если что-то пойдет не так. Это нормальная часть процесса, когда нам кажется, что нас преследуют неудачи. Звезды помогут Девам приспособиться к новым условиям.

Весы

Вселенная настроена на помощь Весам в финансовой сфере. Можно пользоваться денежными приметами на богатство, чтобы предсказать, из каких источников будут приходить финансы и в каком количестве. На этой неделе Весам желательно почаще планировать дела и не полагаться во всем на судьбу.

Также желательно отложить на будущее покупки и шопинг. Астрологи советуют сфокусироваться на семье, родных и близких, встретиться с друзьями. Обычно в такие периоды удача улыбается тем, кто ее ждет меньше всего. Эксперты рекомендуют лучше высыпаться, меньше нервничать и почаще делиться своим оптимизмом с окружающими.

Скорпион

Для Скорпионов эта неделя будет переломным моментом в жизни. Притянуть к себе удачу и финансовый успех поможет следование энергетическим законам успеха. Также полезно будет помнить о том, что нет ничего невозможного.

Крайне удачными днями можно считать вторник и воскресенье. В это время Скорпионам удастся сделать очень важные шаги в любви и в делах. Самое главное — не забывать оглядываться назад, чтобы анализировать свои ошибки и лучше понимать, в чем были промашки, как их можно исправить. На выходных можно заняться домашними хлопотами.

Стрелец

Наступает идеальное время для шопинга. Можно покупать все, что хочется, но лучше не выходить за пределы бюджета. Чтобы избавиться от проблем с деньгами, полезно будет следовать пяти простым правилам фэн-шуй, которые помогут привлечь удачу. Также астрологи рекомендуют Стрельцам записывать новые идеи, которые их посетят.

Это период возросшей активности мозга, поэтому интеллектуальная деятельность станет более эффективной. Большой успех может посетить Стрельцов, которые занимаются творчеством или креативной работой. Этим людям желательно почаще уповать на свою интуицию и меньше слушать советы окружающих. То же самое касается и любовной сферы.

Козерог

На этой неделе Козероги смогут войти в список самых обаятельных и харизматичных Знаков Зодиака. Это будет очень яркий и позитивный период для всех, кто желает преуспеть в сфере любви. Произвести впечатление получится и на потенциальных клиентов и партнеров в работе и бизнесе. Главное — помнить о своей исключительности.

Вторая половина недели будет еще более насыщенной и позитивной, чем первая. С 14 мая звезды примут выгодное положение, при котором Козерогам будет проще начинать новые проекты и заканчивать старые, бороться с прокрастинацией и ленью. Не стоит откладывать на потом важные дела, которые требуют скорейшего решения.

Водолей

У людей этого Знака Зодиака начинается период, когда стоит остерегаться энергетических вампиров: биополе Водолеев станет менее сильным и готовым к отражению «атак» извне. Стоит больше времени проводить на свежем воздухе, меньше общаться с токсичными людьми и не бояться менять обстановку вокруг себя.

Разумеется, будут и хорошие события. Водолеям крупно повезет в личных делах, увлечениях и творчестве. Это будет идеальная неделя для получения новых знаний, опыта и навыков. Можно начинать обучение, записываться на курсы повышения мастерства. Также полезно будет заниматься спортом, повышать общую физическую активность.

Рыбы

У Рыб в целом ожидается удачный период, однако не исключено, что активизируются недоброжелатели, особенно в рабочей сфере. Заговоры от врагов на работе помогут избавиться от опасности и продолжить путь без конфликтов, неприятных ситуаций и прочих проблем. Это будет очень важная неделя, на которой может произойти нечто необычное.

Астрологи советуют в любом случае иметь про запас план «Б», потому что всё может пойти по неверному пути без какой-либо причины. Эксперты также советуют сфокусироваться на самых актуальных задачах, не тратя время впустую на что-то второстепенное. На выходных Рыбам потребуются тишина и покой.