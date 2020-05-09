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Игорь Бабушкин присоединился к онлайн-акции «Бессмертный полк»

Игорь Бабушкин присоединился к онлайн-акции «Бессмертный полк»

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин присоединился к онлайн-акции «Бессмертный полк».

К сожалению, 75-летие Победы из-за эпидемии COVID-19 россиянам придется праздновать в ограничительном режиме. Ведь в России из-за опасной болезни запрещены все массовые мероприятия.

Акция «Бессмертный полк», ставшая традиционной и одной из самых важных для многих российских семей, в этом году также пройдет в онлайн-режиме.

Организаторы акции предлагали желающим отправлять на сайт 2020.polkrf фотографии и данные своих родных, воевавших в Великую Отечественную войну. К слову сказать, организаторы объявили, что в связи с большим количеством поданных заявок, онлайн-акция "Бессмертный полк" в 2020 году будет проводиться не только 9 мая, но и несколько следующих дней после праздника.

Игорь Бабушкин присоединился к акции и рассказал о двух своих дедах, которые воевали и встретили Победу «в добром здравии». Он написал об этом на своей странице в Instagram, сопроводив пост фотографией, на которой держит плакаты с фото и данными своих дедов.

Астраханский губернатор коротко описал военный путь своих дедов, которые прошли войну до конца.

Он отметил, что тема Победы для его семьи является святой. И те, кто воевал в ту страшную войну «навеки останутся в строю».

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По материалам: u-f.ru

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