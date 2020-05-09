Илья Соболев рассказал, что в кризис зарабатывает на рекламе миллион рублей

Анастасия Иванова

Илья Соболев не только выступает с собственным Stand Up-шоу, но и снимает ролики для YouTube, а также работает на корпоративах. При этом доходы артиста нельзя назвать баснословными. Из-за пандемии коронавируса заработки и вовсе в разы уменьшились.

Илья Соболев прославился после того, как стал победителем шоу «Смех без правил» и вошел в постоянный состав артистов Comedy Club. Сейчас же его популярность давно перешагнула рамки телевидения: юморист активно строит карьеру в Интернете, записывая забавные ролики на злободневные темы.

Комик признается, что основным источником его заработков пока является реклама. «Это не шесть и не семь миллионов. Ну, пусть будет миллион в месяц. Чтобы артисту сейчас нормально существовать, ему нужно иметь минимум три-четыре источника дохода. В условиях самоизоляции многие и вовсе лишились возможности выступать, поэтому хватаются сейчас за любую возможность. Я вот недавно выступил онлайн на дне рождении девушки. Зашел к ним в Zoom, пошутил. Но там совсем скромные деньги были», — признался Соболев в прямом эфире с Тиной Канделаки.

При этом Илья сам вкладывает средства в развитие YouTube-канала и съемки новых роликов. На это уходят не только финансы, но и много времени. Соболев мечтает создать и собственную программу на ТВ, которая походила бы форматом на «Вечернего Урганта», но пока предложений о сотрудничестве от телевизионных боссов не поступало.





«Я думаю, что смог бы потянуть такой формат на постоянной основе. Но тут очень важно проработать концепцию, найти правильную площадку. К тому же шоу должно отличаться от того, что делает Иван», — подчеркнул Соболев.

Находясь на самоизоляции, Илья продолжает заниматься творчеством. Артист следит за событиями, происходящими в мире и оперативно создает контент на самые острые темы. Также он работает и над новыми сценариями для Stand Up, которые часто отнимают очень много времени. «Я свой прошлый Stand Up писал, можно сказать, год. Сначала пять месяцев, потом еще шесть. Это программа в полтора часа. Ты постоянно что-то прорабатываешь, добавляешь, убираешь — это очень кропотливый и сложный процесс», — признался артист.

При этом уходить из юмора Илья точно не собирается. Артист строит очень амбициозные планы на будущее, но пока непонятно, когда он сможет их осуществить, ведь все проекты оказались замороженными из-за коронавируса.

Фото: Instagram