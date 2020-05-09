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Илью Авербуха оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Илью Авербуха оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
По информации СМИ, автомобиль английской марки Range Rover, зарегистрированный на имя фигуриста, попал в поле зрения камер видеонаблюдения во время проезда по Северо-Восточной хорде.

Машина двигалась со скоростью 101 км/ч, что является еще и нарушением правил дорожного движения, за которое полагается штраф в 5 тысяч рублей. Его назначили в первый день действия ограничительных правил, установленных правительством Москвы, — 22 апреля.

Отметим, что это уже не первое нарушение знаменитого чемпиона — в августе 2019 года его лишили права управлять машиной на четыре месяца после выезда на встречную полосу. После того как Авербух получил права обратно, он продолжил водить авто неаккуратно.

Так, его общая задолженность по штрафам насчитывает 72 тысячи рублей. Только за 2020-й год фигурист получил 123 протокола о нарушениях. При этом журналисты говорят о том, что 46-летний Авербух старается оплачивать их исправно.

Напомним, после завершения профессиональной карьеры, Илья Авербух занялся постановкой ледовых шоу, которые с успехом идут в разных городах России. Прославленный спортсмен регулярно выдает премьеры, в которых участвуют самые известные спортсмены страны. Кроме того, он является одним из создателей телепередач, в рамках которых звезды спорта и шоу-бизнеса танцуют на льду.  

Фото: Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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