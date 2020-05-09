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"Яндекс" запустил на главной странице спецраздел ко Дню Победы

"Яндекс" запустил на главной странице спецраздел ко Дню Победы
"Яндекс" запустил на главной странице поиска специальный раздел, посвященный Дню Победы, в котором его сервисы представили свои информационные проекты о Великой Отечественной войне, говорится в сообщении компании.

Так, "Алиса" собрала радиозаписи, песни и фильмы о войне и подготовила специальный выпуск своего утреннего шоу. В спецразделе "Яндекс.Эфира" опубликованы прошлогодний и самый первый Парад Победы - 1945 года. В субботу, 9 мая, в 10.00 мск в нем можно будет посмотреть воздушную часть Парада Победы 2020 года, а в 19.00 мск Московская филармония выступит с концертом "Песни военных лет".

Помимо этого, ранее был запущен проект "Настоящий 1945" при поддержке издательства "Яндекса", в рамках которого с 9 апреля по 10 мая ежедневно выкладываются сотни историй людей о том, каким был соответствующий день ровно 75 лет назад.

"Получился своего рода сериал в режиме реального времени, повествующий о главных событиях апреля 1945 года. Все тексты для проекта взяты из писем, дневников и других подлинных документов того времени. Среди героев проекта — маршалы Георгий Жуков и Иван Конев, писатели Михаил Пришвин и Эрнест Хемингуэй, поэтессы Ольга Берггольц и Анна Ахматова, Давид Самойлов и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и многие другие", - говорится в релизе.

# Россия
По материалам: ria.ru

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