Японский автопром начал восстанавливать работу заводов за рубежом
Сегодня, 16:28 Лидия Мартынова
Японские автостроительные компании постепенно восстанавливают производство на своих заводах за рубежом, сообщил телеканал NHK.
Так, компания Toyota Motor Corporation возобновляет работу одного из двух своих заводов в Великобритании с 13 мая, который был остановлен из-за эпидемии коронавируса в середине марта. Также её завод в Турции возобновит работу с 12 мая. Ранее автоконцерн уже восстановил работу на заводах в Польше и Франции. В планах – восстановление деятельности на заводах в России и еще на одном заводе в Великобритании.
По материалам: ria.ru