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Японский автопром начал восстанавливать работу заводов за рубежом

Японский автопром начал восстанавливать работу заводов за рубежом
Японские автостроительные компании постепенно восстанавливают производство на своих заводах за рубежом, сообщил телеканал NHK.

Так, компания Toyota Motor Corporation возобновляет работу одного из двух своих заводов в Великобритании с 13 мая, который был остановлен из-за эпидемии коронавируса в середине марта. Также её завод в Турции возобновит работу с 12 мая. Ранее автоконцерн уже восстановил работу на заводах в Польше и Франции. В планах – восстановление деятельности на заводах в России и еще на одном заводе в Великобритании.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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