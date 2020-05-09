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Ярко-рыжие волосы и гитара: Глюк'оZа удивила публику панк-образом дочери

Ярко-рыжие волосы и гитара: Глюк'оZа удивила публику панк-образом дочери
В период самоизоляции певица все-таки смогла устроить праздничную вечеринку в честь 13-летия старшей дочери. Снимки с места событий вызвали бурное обсуждение в Сети: очень уж ярко выглядит звездная наследница.

Похоже, мятежный дух 33-летней Натальи Ионовой-Чистяковой, известной под псевдонимом Глюк’оZа, передался и ее наследнице Лидии, которая некоторое время назад занялась экспериментами над собственной внешностью. Наследница артистки коротко постриглась и выкрасила волосы в фиолетовый цвет. Теперь же прическа подростка стала ярко-рыжей, а к образу добавились длинные ногти и самобытный гардероб. 

На снимках с дня рождения девушка позирует с электрогитарой. Несмотря на то, что общий антураж из цветных шаров и кажется вполне милым, подписчики звезды уверены — Лидия любит тяжелую музыку и неформальный стиль. 

«С днем рождения моя уникальная и неповторимая девочка. Хочется пожелать тебе никогда не терять свою доброту, раскрепощенность, желание дарить любовь и превращать обыденность в праздник!» — обратилась Ионова к наследнице.

Поклонники певицы не остались в стороне и присоединились к поздравлениям. «С днем рождения Лидочку! Много ярких впечатлений в этом году и отличной компании рядом»; «Она такая крутая, сразу видно, растет самодостаточная и неординарная личность!»; «Класс! Какой крутой образ у именинницы», — отметили в комментариях неравнодушные. 

К слову, нашлись и те, кто счел, что девочка выглядит несколько старше своих лет, поэтому Глюк’оZу с Лидой вполне можно принять за сестер. «Совсем девушка стала, не узнать», — комментируют фанаты мамы. 

Напомним, что в браке с Александром Чистяковым у Ионовой родилось две дочери: Лидия и Вера. Младшая наследница появилась на свет в 2011 году. Оба раза исполнительница рожала детей в престижной клинике в Испании. Недавно стали появляться слухи о том, что Наталья с Александр планируют развестись. Однако пара ингорирует эту информацию и демонстрирует публике гармонию в отношениях.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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