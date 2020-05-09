Эксперт рассказала, в каких сферах вырастет зарплата после самоизоляции
"Рынок труда после эпидемии и столь продолжительного периода самоизоляции, конечно, уже не будет прежним. Изменится соотношение спроса и предложения на многих специалистов, изменится уровень вознаграждения, организация труда", - считает она.
Сейчас, в самый разгар пандемии, можно выделить два четких полюса. На одном повышение спроса на работников и рост прибыли: это фармацевтика, розница, онлайн услуги, в том числе, по развлечению и обучению.
Но рано или поздно пандемия пойдет на спад, снизится спрос на товары и услуги в фармацевтике и розничной торговле-доставке, и, соответственно, не предвидится никакого серьезного роста заработных плат в этих сферах.