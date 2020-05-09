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Эксперт рассказала, в каких сферах вырастет зарплата после самоизоляции

Эксперт рассказала, в каких сферах вырастет зарплата после самоизоляции
Ситуация с коронавирусом приведет к реальным изменениям на рынке труда – уже сейчас можно предположить, чей труд будет востребован и после пандемии, а на какие услуги спрос сойдет на нет, а также кому стоит надеяться на рост зарплат в будущем, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В.Плеханова Людмила Иванова-Швец.

"Рынок труда после эпидемии и столь продолжительного периода самоизоляции, конечно, уже не будет прежним. Изменится соотношение спроса и предложения на многих специалистов, изменится уровень вознаграждения, организация труда", - считает она.

Сейчас, в самый разгар пандемии, можно выделить два четких полюса. На одном повышение спроса на работников и рост прибыли: это фармацевтика, розница, онлайн услуги, в том числе, по развлечению и обучению.


Но рано или поздно пандемия пойдет на спад, снизится спрос на товары и услуги в фармацевтике и розничной торговле-доставке, и, соответственно, не предвидится никакого серьезного роста заработных плат в этих сферах.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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