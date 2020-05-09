Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионах

Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионах

Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионах
Пик заболеваемости новым типом коронавируса в большинстве регионов РФ наступит в конце мая, новые волны заболевания могут возникнуть, если менее 80% человек будет соблюдать карантин, считает кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"Существенные изменения в динамике в последние две недели появились только в Москве. Данные Московской области и других регионов Центрального федерального округа пока не показывают второй волны. Изменился процент людей, не имеющих клинического проявления болезни, то есть бессимптомных носителей. До 30 апреля этот показатель находился в районе 40%, а с 1 апреля стал более 45%. Восьмого апреля процент людей, не имеющих клинического проявления, болезни составил 50,6%. Изменение значительное", - сказал Тавадян РИА Новости.

Он также отметил, что изменение процента, скорее всего, обеспечила Москва. Вероятно, скачкообразный рост заболевших в начале мая – с 3-3,5 тысяч в день до 5-6 тысяч - связан с увеличением количества проводимых тестов в столице, отметил Тавадян. Однако он считает, что на распространение заболевания также могли повлиять улучшение погоды и майские праздники, которые провоцируют общение между людьми.


"Практика показывает, что люди устают от карантина, и первомайские праздники - хороший повод возобновить общение. Это может создать мини-волну заражения и отодвинуть пик на конец мая, а окончание эпидемии - на конец августа. Есть вероятность, что такая тенденция может быть во всех регионах. Скорее всего, после майских праздников возникнут новые очаги заражения", - сказал собеседник агентства.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Минске состоялся единственный в этом году парад в честь Дня Победы
В Минске состоялся единственный в этом году парад в честь Дня Победы
Германия обвинила российских хакеров во взломе электронной почты Меркель
Германия обвинила российских хакеров во взломе электронной почты
В Латвии за сутки выявили два случая заражения коронавирусом
В Латвии за сутки выявили два случая заражения коронавирусом
Мила Йовович прочитала по-русски "Муху-Цокотуху"
Мила Йовович прочитала по-русски "Муху-Цокотуху"
Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионах
Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионах
В Роспотребнадзоре объяснили разницу между гриппом и коронавирусом
В Роспотребнадзоре объяснили разницу между гриппом и коронавирусом
Илью Авербуха оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Илью Авербуха оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
За получасовое интервью с Мясниковым потребовали десятки тысяч рублей
За получасовое интервью с Мясниковым потребовали десятки тысяч рублей
В России провели более 5,2 миллиона тестов на коронавирус
В России провели более 5,2 миллиона тестов на коронавирус
Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года
В центре ядерных исследований в Польше произошел пожар
В центре ядерных исследований в Польше произошел пожар
Российский аппарат «Витязь» исследовал Марианскую впадину
Российский аппарат «Витязь» исследовал Марианскую впадину

Топ на сегодня

Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи
Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи
Религия и традиции: может ли православный человек ходить в католическую церковь?
Религия и традиции: может ли православный человек ходить

Еще по теме

Российский инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости из-за коронавируса
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Доктор Мясников спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве врачи ждут в начале апреля