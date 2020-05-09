Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионах

Лидия Мартынова

Пик заболеваемости новым типом коронавируса в большинстве регионов РФ наступит в конце мая, новые волны заболевания могут возникнуть, если менее 80% человек будет соблюдать карантин, считает кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"Существенные изменения в динамике в последние две недели появились только в Москве. Данные Московской области и других регионов Центрального федерального округа пока не показывают второй волны. Изменился процент людей, не имеющих клинического проявления болезни, то есть бессимптомных носителей. До 30 апреля этот показатель находился в районе 40%, а с 1 апреля стал более 45%. Восьмого апреля процент людей, не имеющих клинического проявления, болезни составил 50,6%. Изменение значительное", - сказал Тавадян РИА Новости.

Он также отметил, что изменение процента, скорее всего, обеспечила Москва. Вероятно, скачкообразный рост заболевших в начале мая – с 3-3,5 тысяч в день до 5-6 тысяч - связан с увеличением количества проводимых тестов в столице, отметил Тавадян. Однако он считает, что на распространение заболевания также могли повлиять улучшение погоды и майские праздники, которые провоцируют общение между людьми.

"Практика показывает, что люди устают от карантина, и первомайские праздники - хороший повод возобновить общение. Это может создать мини-волну заражения и отодвинуть пик на конец мая, а окончание эпидемии - на конец августа. Есть вероятность, что такая тенденция может быть во всех регионах. Скорее всего, после майских праздников возникнут новые очаги заражения", - сказал собеседник агентства.