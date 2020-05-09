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Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи

Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи
Продажи товаров для дома и дачи в России на фоне самоизоляции в апреле по сравнению с прошлым годом выросли на 68%, сказано в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Эксперты сравнили агрегированные данные о продажах, поступающие с более чем 900 тысяч касс со всей России, и сравнили полученные результаты с данными за прошлый год.

"Средний чек покупки товаров для строительства и хозяйства составил 4386 рублей, что на 56% выше, чем в прошлом году. Объем продаж вырос на 68%, число покупок при этом увеличилось на 8%", - подсчитали аналитики.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, свыше 254 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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