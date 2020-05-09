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Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов

Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
РИА Новости. Британский актер и режиссер Энди Серкис, известный по роли Голлума в экранизации фэнтези-романа Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец", в полдень по московскому времени начал 12-часовой стрим, в котором читал повесть "Хоббит, или Туда и обратно". На сайте Gofundme и на YouTube можно было послушать и сделать пожертвование.


"Присоединяйтесь ко мне и Бильбо в этом приключении. Вместе мы столкнемся с мощью троллей, отправимся в магический Ривенделл, встретим гигантских пауков в лабиринтах Лихолесья и злобных гоблинов, живущих в Мглистых горах, доберемся до дракона Смауга и увидим Битву пяти воинств", — написал Серкис.

Он также сообщил, что этот стрим благотворительный. За то время, пока актер читал "Хоббита", все желающие могли пожертвовать любую сумму денег. Позже их отправят в фонды: Best Beginnings (помогает нуждающимся семьям, пострадавшим от пандемии коронавируса) и NHS charities together (поддерживает официальные благотворительные организации Национальной службы здравоохранения Англии).


Серкис справился с чтением чуть быстрее, он смог прочитать целиком всю повесть за 11 часов, несколько раз он делал маленькие перерывы. За время акции в ней приняли участие почти 19 тысяч зрителей. Вместе им удалось собрать более 255 тысяч фунтов стерлингов. В основном люди отправляли от пяти до 20 фунтов, но были и более крупные пожертвования, так Общество толкинистов из Техаса пожертвовало 200 фунтов, а команда сайта Gofundme две тысячи. Сбор средств продолжается.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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