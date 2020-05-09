"Это не политика, а кровное оскорбление": Аксенов раскритиковал переписчиков истории

Вадим Карасев

Люди, которые хотят переписать и переврать историю Великой Отечественной войны наносят кровное оскорбление миллионам людей. Об этом написал на своей странице в соцсети Сергей Аксенов, глава Крыма.

Он добавил, что это является не политикой, а именно оскорблением рода, семьи, близких.

Аксенов выложил пост, где рассказал, что оба его дедушки и обе бабушки воевали. Он отметил, что в этом году "Бессмертный полк" проходит в социальных сетях. Но это уже не просто полк, пишет глава Крыма, а бессмертная армия Победы с миллионами "штыков".

Также он поздравил с праздником ветеранов, партизанов. Аксенов отметил, что все праздничные мероприятия обязательно состоятся, но позднее.

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