"Это недопустимо и аморально": Швыдкой прокомментировал попытки переписать историю Второй Мировой войны

Вадим Карасев

Фото: https://ru.wikipedia.org/

Нацизм - величайшее зло, которое принесла человечеству история ХХ века, поэтому попытки уравнять действия нацистской Германии и СССР недопустимы и аморальны. Такое заявление сделал спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Спецпредставитель президента ответил на просьбу ТАСС прокомментировать предложение литовских депутатов объявить 17 сентября днем агрессии СССР против Европы.

"Я считаю, что это игра во внутреннюю политику, не мое дело комментировать такого рода вещи. Но те, кто пытается героизировать нацизм - просто мерзавцы, с моей точки зрения. Я не боюсь судебных исков, потому что надо называть вещи своими именами. Нацизм - великое зло, которое принесла человечеству история ХХ века", - сказал Швыдкой.

Он также отметил необходимость борьбы с нацистскими партиями или подобными организациями, назвав такие объединения "страшной мерзостью". Кроме того, политик указал, что великая ценность, которая существует между народами России и Германии, - примирение и прощение.

"Приравнивать Советский Союз и нацистскую Германию - это пошло, я бы сказал так, аморально в каком-то смысле", - подчеркнул Швыдкой.