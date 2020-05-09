Кадыров рассказал, какие сферы услуг в Чечне заработают после майских праздников

Вадим Карасев

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что со следующей недели в республике произойдут послабления в режиме самоизоляции, который был введен из-за распространения коронавируса.

В соцсети „ВКонтакте“ он написал, что принял решение снять ограничения на рабочую деятельность с малых предприятий со следующей недели. Глава республики отметил, что свою работу смогут возобновить СТО, небольшие торговые точки, в том числе и магазины хозтоваров.

Кадыров также сообщил, что его распоряжение о послаблении режима самоизоляции для малых предприятий столицы передано главе администрации Грозного Исе Хаджимурадову, пишет.

На восьмое мая в Чечне зарегистрировано 705 случаев коронавирусной инфекции, 369 человек выздоровели, восемь скончались. Режим самоизоляции в регионе был введён с марта. В республике закрылись предприятия сферы услуг, общепита, рестораны, кафе, магазины. Работали только магазины товаров первой необходимости. Жители Чечни по правилам режима самоизоляции не могут без особой надобности разгуливать по улицам. Кроме этого, в республике ввели пропускной и масочный режим, ужесточили контроль на границах.

Ранее сайт U-F.RU писал, что власти ЧР вводят дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Теперь за нарушение правил женщинами, за них должны отвечать их мужчины — мужья, братья.

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