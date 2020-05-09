Как Алла Пугачева с детьми, Данила Козловский, Дарья Клюкина и другие звезды отмечают 75-ю годовщину Победы

Вадим Карасев

Пандемия коронавируса внесла в празднование Дня Победы в этом году свои коррективы — торжество пройдет без традиционного парада на Красной площади, народных гуляний и концертов во всех городах страны, при этом памятная акция "Бессмертный полк" все же состоится в онлайн-режиме. Несмотря на сложившиеся обстоятельства, люди продолжают вспоминать великий подвиг наших предков и делятся фотографиями своих родственников и историями их жизни в соцсетях. Звезды также активно поздравляют соотечественников с 75-й годовщиной великой Победы. Вчера Максим Галкин, Алсу и другие звезды записали песню "9 Мая" на стихи Михаила Танича, а сегодня к ним присоединились Алла Пугачева с детьми, Филипп Киркоров, Жасмин, Данила Козловский и многие другие звезды. NEWSTES.RU собрал их поздравительные посты в новом материале.

Максим Галкин: "9 мая. С Днем Победы! Вспоминаем сегодня всех наших родных, кто воевал, кто пережил страшную войну, поминаем павших. С праздником вас, дорогие друзья!"





Валентин Юдашкин: " Это мой дедушка! Петр Иосифович Поберезовский. Вечная память"

Милла Йовович

Хочу всех поздравить с большим праздником, Днем Победы! 8 и 9 мая соответственно знаменуют конец Второй мировой войны как для союзников, так и для русской армии. В моей семье было много бойцов и солдат, которые сражались на войне. Это фотография моей бабушки Татьяны Поповой, которая поступила на медсестру на передовой, когда ей было всего 16 лет. К своему 18-летию она прошла через невыразимые ужасы всю дорогу до Берлина. Ее муж, мой дед по материнской линии Александр Логинов, тоже всю войну боролся. Также мой дед по отцовской линии Богдан Йовович воевал в рядах югославских партизан. Вы можете сказать, что я из длинного ряда бойцов, солдат и революционеров, и я очень горжусь своим наследием и удивительными людьми, из которых я родом. Когда дела идут плохо, я думаю о том, через что прошла моя бабушка, когда она была еще ребенком, и больше ничего не кажется таким сложным. Сегодня я хочу почтить их воспоминания и воспоминания всех смелых душ, которые боролись за то, чтобы сделать этот мир лучше и достойнее. Нам нужно больше таких людей сегодня.

Симона Юнусова

День Победы. К началу войны мой дедушка с маминой стороны уже был расстрелян на Лубянке, как "враг народа", а родители папы были ветеринарами, в таких специалистах нуждался именно тыл. Мама с папой только закончили школу, знакомы еще не были, но у них было одно общее воспоминание... Москву начали бомбить почти сразу с вечера до рассвета. Папа рассказывал, что тревогу объявляли по радио и люди бежали в бомбоубежища, потом привыкли и многие просто оставались дома, а мальчишки и девчонки постарше отправлялись на крыши тушить фугасы. "Зажигалки" вспыхивали, и их нужно было сбрасывать как можно быстрее, чтобы другая бригада внизу засыпала бомбы песком. Вот так началась война у моих будущих родителей. У мамы на Сухаревке, у папы на крышах Козицкого переулка. А моя няня, тетя Нюра, встретила войну в деревне под Переславль-Залесским. До отправки в эвакуацию, она работала почтальоном. Именно от нее я узнала о "похоронка"» и треугольных письмах... Мне было трудно найти стихотворение о войне для Алисы. Все казалось не тем: то слишком взрослое, то страшное, то непонятное. И вдруг — вот оно! "Нюрка-беда"... Удивительным образом через два поколения моя шестилетняя внучка рассказала историю самого близкого мне человека — историю, о которой не знали даже собственные дети..





Данила Козловский

Сегодня 75 лет Великой Победе! Вторая мировая война, ставшая для нашей страны Великой отечественной войной, безусловно, одна из самых страшных страниц в мировой истории и истории русского народа. За эти военные годы общие потери не поддаются человеческому осмыслению. Как же важно сегодня вспомнить всех тех, кто отдал свои жизни на полях сражений, всех тех кто трудился, сжигая себя в тылу, всех тех, кто погиб и выжил в страшные годы Ленинградской блокады. Всех тех, благодаря которым мы живем, мечтаем и думаем о будущем. Поднять тихонько и осмысленно рюмку водки за этих Великих людей. Мой учитель Лев Додин в обращении к нашему театру сказал следующее: "Я хочу, чтоб сегодня мы все пожелали себе, человечеству и попросили у Господа Бога, чтобы ничто подобное, никогда бы больше не повторилось". Господи, дай нам разум никогда больше такое не допустить. С Великим праздником Великой победы!.





Анна Нетребко: С Днем Победы!!! 75"





Ирина Безрукова

С 75-летием Великой Победы! Я хочу пожелать всем ветеранам здоровья, радости, душевной гармонии, хотелось бы, чтобы близкие и наше государство заботились о них самым наилучшим образом! Я по-настоящему восхищаюсь людьми, прошедшими войну. Преодолев невероятные физические и психологические сложности, они не разучились радоваться жизни, ко всему относятся с мудростью, у них можно многому поучиться. Я прошу всех, в чьих силах повлиять на ситуацию: сделайте так, чтобы в этот день, и каждый день, ветераны чувствовали свою значимость, чувствовали, что они любимы, оценены и, что мы им рады и благодарны за все! Думаю для них это — один из самых лучших подарков.

Если вы знаете, что где-то рядом живет человек, когда-то воевавший за нашу свободу, окажите ему поддержку. Узнайте в чем действительно он нуждается и помогите ему получить это, если у вас есть такая возможность. Или окажите любой другой знак внимания, соблюдая правила предосторожности, ведь здоровье пожилых людей нужно беречь в первую очередь! Я тоже постараюсь лично поздравить кого-нибудь из ветеранов, конечно же, бесконтактно, такое сейчас время, к сожалению. Но главное, друзья, помнить, что все наши трудности несравнимы с тем, через что прошли наши ветераны, эти мужественные невероятные люди. Давайте никогда не забывать, кому мы обязаны жизнью. С праздником, с Днем Победы!





Денис Клявер: " Поздравляю всех нас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! С каждым годом это событие отдаляется от нас, но воспоминания и благодарность всем, кому мы обязаны мирным небом над головой, все сильнее крепнут в наших сердцах! Чтим и храним вечную память о подвиге наших героев! Наших дедушек и бабушек. От души желаю крепкого здоровья дорогим ветеранам. Низкий вам поклон. Спасибо за жизнь. С Днем Победы!"





Светлана Устинова

С Днем Победы! Моя бабушка Тамара. Она прошла всю блокаду Ленинграда с двумя маленькими детьми на руках, потеряла там мать. Работала на заводе и уже в конце блокады наступила на ржавый гвоздь. Дорогу жизни только открыли. Она категорически не хотела уезжать, но ей сказали — иначе гангрена и самые страшные последствия. Бабушка оказалась в Екатеринбурге встретила моего деда — Ивана, он потерял ногу защищая, Москву и у него на руках было 3 детей. Вместе они воспитали 6х детей. Сила духа и бесконечное жизнелюбие, вот что я помню про бабушку и деда. Есть книга С. Алексиевич "У войны не женское лицо". Сегодня замечательные актрисы будут читать истории мужества и героизма женщин, прошедших войну. Каждая в своем инстаграме.

Ксения Алферова

Мои любимые на Бессмертном полку 2 года назад! У бабушки в руках фотография моего деда, Ивана Кузьмича Алферова! Пошел на фронт добровольцем, сразу попал в пехоту. Все мы знаем, что такое пехота, как это страшно! Дед форсировал Днепр, был ранен, чудом остался жив, был отправлен домой в Новосибирск в госпиталь. Награжден медалью за отвагу. После выздоровления закончил офицерское училище и опять отправился на фронт! После капитуляции Германии война дня деда не была закончена. Был отправлен в Японию. Какой же он был красивый, сильный, хулиганистый! Про войну вспоминать не любил и ничего не рассказывал, слишком это были ужасные воспоминания. Как любил меня! Как я им гордилась! Спасибо дед Иван за победу!