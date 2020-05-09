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Как отметить День Победы онлайн

Как отметить День Победы онлайн

Многие из акций, посвящённых 75-летию Великой Победы, пришлось перенести в онлайн-формат. В их числе — и ставшее традиционным шествие «Бессмертного полка».

Чтобы присоединиться к виртуальному «Бессмертному полку», нужно заполнить анкету на сайте проекта или в приложениях социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники, загрузив фото своего родственника-участника Великой Отечественной войны, а также своё. Коллажем нужно поделиться в соцсетях с хештегом #бессмертныйполконлайн. Из общей базы и будет сформирован видеоряд, трансляция которого стартует в каждом регионе в 11 часов по местному времени.

Кроме того, к 9 Мая запущен проект «Лица Победы», это единый архив фотографий военного времени со встроенной технологией распознавания лиц. Создатели надеются создать базу, где родственники ветеранов смогут найти неизвестные ранее фотографии своих родных и связаться с владельцами снимков. Чтобы присоединиться к проекту, нужно зайти на сайт и загрузить туда свои архивные снимки.

Ещё одна акция — «Окна Победы». Чтобы поучаствовать в ней, предлагается украсить окна или балкон рисунками, посвящёнными Дню Победы, сфотографировать их и выложить снимок в соцсети с хештегом #Окна_Победы.

Также отпраздновать День Победы можно, исполнив любимые военные песни и выложив запись  в социальные сети с хэштегом #ПесниПобеды.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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