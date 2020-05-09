Как пройдет День Победы в условиях пандемии коронавируса

Алексей Вольцев

В этом году мир отмечает 75 лет со дня Великой Победы. Москва готовила по знаменательному случаю грандиозный парад и ряд праздничных мероприятий. Но заявленную программу торжеств пришлось экстренно менять из-за эпидемии коронавируса.

Режим самоизоляции, объявленный президентом еще в конце марта, продолжается до сих пор. Сегодня гражданам нельзя выходить на улицу без особой надобности, а тем более собираться большими группами из-за повышенного риска заражения. Но это не означает, что празднование 9 мая не состоится.

Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что в День Победы будет организовано сразу несколько важных мероприятий. Первое — акция «Бессмертный полк», которая пройдет необычно — в видеоформате. «Люди выйдут на балконы с фотографиями своих родных. По всей стране на улицах городов и поселков из специально оборудованных военных автомобилей будут звучать поздравления, а также песни фронтовых лет», — рассказал Сергей Кужугетович.

Руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской заявил, что почтить память предков может каждый желающий. Причем для этого совершенно необязательно быть пользователем Интернета. «Можно выйти на улицу, а на груди закрепить маленький бейдж с портретом своего родственника — участника войны. Или другой вариант: вы находитесь за городом — в деревне, на даче. Возьмите с собой штендер, с которым вы раньше ходили на шествие, и установите его у себя на участке так, чтобы вся улица видела. Чтобы было ясно: здесь живут потомки ветерана, и они этим гордятся. Я считаю, это будет очень достойно», — подчеркнул Хуторской.

Вместо традиционного парада военной техники над Красной площадью пролетит 75 самолетов и вертолетов. Аналогичные авиационные парады состоятся в 47 регионах России. Главное преимущество их в том, что за зрелищем можно наблюдать из окон домов, не нарушая при этом режим самоизоляции. Также будет организована и трансляция воздушного парада по телеканалам.

Поскольку прогноз погоды на праздники оказался неблагоприятным, мэрия Москвы заранее выделила средства на разгон облаков.





Правительство неоднократно подчеркивало, что даже в условиях коронавируса ветераны не будут забыты. Всем, кто участвовал в боевых действиях, перечислили повышенные выплаты. Также 8 мая Сергей Шойгу записал поздравительное обращение к героям Великой Отечественной войны.

9 мая к россиянам с праздничной речью обратится президент Владимир Путин. А вечером того же дня состоится традиционный салют. «Приказываю: 9 мая 2020 года в 22:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных сил тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок», — говорится в официальном приказе Сергея Шойгу.

Вот только наблюдать за красочным действом придется из окон домов. К нарушителям режима самоизоляции будут применены административные санкции.

Все остальные мероприятия, посвященные юбилею Победы над фашизмом будут перенесены на более позднее время. Точная дата пока не уточняется, она будет зависеть от сроков окончания эпидемии.

Фото: Киселев Сергей, Ведяшкин Сергей/АГН «Москва»