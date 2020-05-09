Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Кейт Миддлтон и принц Уильям по видеосвязи поздравили ветеранов с 75-й годовщиной окончания Второй мировой войны

Кейт Миддлтон и принц Уильям по видеосвязи поздравили ветеранов с 75-й годовщиной окончания Второй мировой войны

Кейт Миддлтон и принц Уильям по видеосвязи поздравили ветеранов с 75-й годовщиной окончания Второй мировой войны

38-летняя Кейт Миддлтон и 37-летний принц Уильям не смогли встретиться с ветеранами Второй мировой войны из-за пандемии коронавируса, но праздник в честь 75-й годовщины окончания войны никто не отменял. В доме престарелых графства Ист-Сассекс шампанское лилось рекой, а ветераны сидели за столами и вспоминали, как закончилась борьба с фашизмом в Европе. Герцог и герцогиня Кембриджские присоединились к празднованию по видеосвязи.

101-летний Чарльз Уорд рассказал принцу и герцогине Кейт о том, как передавал послания премьер-министра Уинстона Черчилля. А герцогиня Кэтрин вспомнила свою бабушку по отцовской линии.Очень жаль, что ее сейчас нет здесь. Мне бы хотелось о многом расспросить ее,— сказала герцогиня Кембриджская.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Она рассказала, что их с Уильямом старшие дети, пятилетняя принцесса Шарлотта и шестилетний принц Джордж, учили к празднику песню Веры Линн We'll Meet Again ("Мы встретимся вновь"), которая была популярна в годы Второй мировой войны.

Школьные учителя поставили перед ними трудную задачу,

— отметила герцогиня Кэтрин.


Ветераны Второй мировой войны


Видео из инстаграма

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Число зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 931
Число зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 931
Боб Дилан впервые за восемь лет выпустит альбом с авторскими песнями
Боб Дилан впервые за восемь лет выпустит альбом с авторскими песнями
Приметы о часах: куда можно и куда нельзя их вешать в доме
Приметы о часах: куда можно и куда нельзя их вешать в доме
Росстат рассказал о закупках СССР вооружения в годы войны
Росстат рассказал о закупках СССР вооружения в годы войны
Уровень заболеваемости коронавирусом в России не снижается — Минздрав
Уровень заболеваемости коронавирусом в России не снижается — Минздрав
Доктор Мясников рассказал об опасности нарушения режима дня на самоизоляции
Доктор Мясников рассказал об опасности нарушения режима дня на
Кейт Миддлтон и принц Уильям по видеосвязи поздравили ветеранов с 75-й годовщиной окончания Второй мировой войны
Кейт Миддлтон и принц Уильям по видеосвязи поздравили ветеранов с
Путин объяснил попытки переписать историю в некоторых странах
Путин объяснил попытки переписать историю в некоторых странах
Регионам России пояснили, как снимать ограничения: события ночи 9 мая
Регионам России пояснили, как снимать ограничения: события ночи 9 мая
Как пройдет День Победы в условиях пандемии коронавируса
Как пройдет День Победы в условиях пандемии коронавируса
Россиян поздравили с Днем Победы из космоса
Россиян поздравили с Днем Победы из космоса
Мошенники изобрели новый способ незаметно похитить данные банковских карт
Мошенники изобрели новый способ незаметно похитить данные банковских

Топ на сегодня

Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи
Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Ученый назвал способы дезинфекции масок
Ученый назвал способы дезинфекции масок
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Лавров обсудил с главой Абхазии борьбу с COVID-19
Лавров обсудил с главой Абхазии борьбу с COVID-19

Еще по теме

Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Лутон
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми прибыли с официальным визитом в Канаду
Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые взяли принца Джорджа и принцессу Шарлотту на рождественскую службу
Стало известно имя третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма