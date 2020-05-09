Кейт Миддлтон и принц Уильям по видеосвязи поздравили ветеранов с 75-й годовщиной окончания Второй мировой войны

Вадим Карасев

38-летняя Кейт Миддлтон и 37-летний принц Уильям не смогли встретиться с ветеранами Второй мировой войны из-за пандемии коронавируса, но праздник в честь 75-й годовщины окончания войны никто не отменял. В доме престарелых графства Ист-Сассекс шампанское лилось рекой, а ветераны сидели за столами и вспоминали, как закончилась борьба с фашизмом в Европе. Герцог и герцогиня Кембриджские присоединились к празднованию по видеосвязи.

101-летний Чарльз Уорд рассказал принцу и герцогине Кейт о том, как передавал послания премьер-министра Уинстона Черчилля. А герцогиня Кэтрин вспомнила свою бабушку по отцовской линии.Очень жаль, что ее сейчас нет здесь. Мне бы хотелось о многом расспросить ее,— сказала герцогиня Кембриджская.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Она рассказала, что их с Уильямом старшие дети, пятилетняя принцесса Шарлотта и шестилетний принц Джордж, учили к празднику песню Веры Линн We'll Meet Again ("Мы встретимся вновь"), которая была популярна в годы Второй мировой войны.

Школьные учителя поставили перед ними трудную задачу,

— отметила герцогиня Кэтрин.





Ветераны Второй мировой войны





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