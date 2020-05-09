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Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы

Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы

Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравил его и всех россиян с 75-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава КНДР отметил, что российский народ одержал великую победу над фашизмом, который угрожал всему человечеству. По словам Ким Чен Ына, россияне проявили героизм и самоотверженность в битве за свою страну и мир для других государств.

«Я хотел бы передать сердечные поздравления и теплые приветствия вам, дружественному правительству и народу вашей страны», — говорится в послании на имя Путина.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в Пхеньяне российская делегация передала лидеру Северной Кореи юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

# Россия
По материалам: eadaily.com

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