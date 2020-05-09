Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы

Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием ПобедыВладимир Путин и Ким Чен ЫнФото: POOL NEW / Reuters

Глава КНДР Ким Чен Ын поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем послании северокорейский лидер отметил «беспримерный героизм и дух самопожертвования» русского народа, который достиг победы в великой войне против фашизма, угрожавшего всему миру.

Он также подчеркнул, что отношения двух стран развиваются в соответствии с их желанием и преодолевают различные трудности и вызовы при помощи долговечной традиции дружбы, сформированной чувством товарищества в священной войне против общих врагов.

Ким Чен Ын пожелал президенту и жителям России успехов в построении сильного государства и борьбе с пандемией коронавируса в стране.

Ранее Путин наградил Ким Чен Ына юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Северокорейский лидер был награжден ею за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории республики советских граждан, а также проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Мошенники изобрели новый способ незаметно похитить данные банковских карт
Мошенники изобрели новый способ незаметно похитить данные банковских
Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Роднянский хочет снять фильм о визите немецких гей-активистов в СССР
Роднянский хочет снять фильм о визите немецких гей-активистов в СССР
Религия и традиции: может ли православный человек ходить в католическую церковь?
Религия и традиции: может ли православный человек ходить
МИД Германии: есть только один виновник Второй мировой войны
МИД Германии: есть только один виновник Второй мировой войны
Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи
Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Ученый назвал способы дезинфекции масок
Ученый назвал способы дезинфекции масок
Нужен Китай — США назвали условие продления СНВ-3
Нужен Китай — США назвали условие продления СНВ-3
Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы
Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы
Названа опасность досрочного погашения кредита
Названа опасность досрочного погашения кредита

Топ на сегодня

Послы стран G-7 «не услышали» призыв Киева сохранить санкции против России
Послы стран G-7 «не услышали» призыв Киева сохранить санкции против
Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы
Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы
В пользу кланов. Додон раскритиковал решение КС Молдавии по кредиту от РФ
В пользу кланов. Додон раскритиковал решение КС Молдавии по кредиту
Двойников Ким Чен Ына засняли на видео
Двойников Ким Чен Ына засняли на видео
Лавров обсудил с главой Абхазии борьбу с COVID-19
Лавров обсудил с главой Абхазии борьбу с COVID-19

Еще по теме

Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы
Путин наградил Ким Чен Ына медалью
Юбилейная медаль в честь 75-летия Победы нашла Ким Чен Ына
Путин назвал самое значимое событие 2015 года