Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы

Вадим Карасев

Владимир Путин и Ким Чен ЫнФото: POOL NEW / Reuters

Глава КНДР Ким Чен Ын поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем послании северокорейский лидер отметил «беспримерный героизм и дух самопожертвования» русского народа, который достиг победы в великой войне против фашизма, угрожавшего всему миру.

Он также подчеркнул, что отношения двух стран развиваются в соответствии с их желанием и преодолевают различные трудности и вызовы при помощи долговечной традиции дружбы, сформированной чувством товарищества в священной войне против общих врагов.

Ким Чен Ын пожелал президенту и жителям России успехов в построении сильного государства и борьбе с пандемией коронавируса в стране.

Ранее Путин наградил Ким Чен Ына юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Северокорейский лидер был награжден ею за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории республики советских граждан, а также проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов.