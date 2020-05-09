Китайский ученый назвал самое опасное свойство коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Huizhong Wu / Reuters

Китайский ученый-вирусолог Чжун Наньшань рассказал о самом опасном свойстве коронавируса. Им является высокая скорость передачи инфекции. Слова доктора приводит РИА Новости со ссылкой на китайский портал Huanqiu.

По словам Чжун Наньшаня, заразность коронавируса намного превосходит аналогичные свойства сезонного гриппа и ОРВИ. Именно это делает его максимально опасным.

Также ученый назвал четыре необходимых типа мер для борьбы с вирусом: раннюю защиту, раннее выявление, раннюю диагностику и раннюю изоляцию.

В практическом выражении они связаны с применением средств индивидуальной защиты, измерением температуры в местах массового скопления людей, госпитализацией зараженных в отдельные палаты.

По данным на 9 мая, в мире зафиксировано 3,9 миллиона случаев заражения коронавирусом. 275 тысяч человек умерли, 1,3 миллиона выздоровели.