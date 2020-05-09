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Когда недалеко от Тбилиси стояли русские танки, «Квартал» шутил о «Михо гамарж*пе»

Когда недалеко от Тбилиси стояли русские танки, «Квартал» шутил о «Михо гамарж*пе»

Похоже, отзыв посла Грузии в Украине не приведет к разрыву дипотношений между нашими странами. Несмотря на то что грузинская сторона рассматривает назначение Михеила Саакашвили на государственную должность как неприемлемый, недружественный со стороны стратегического партнера шаг, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил о стремлении защитить Украину и братские отношения между нашими странами от авантюристов.

Между тем Саакашвили, который сначала готов был занять кресло вице-премьера, согласился на должность главы Исполнительного комитета реформ, на которую его назначил Владимир Зеленский. Отметил свое назначение Михо несколькими бутылками вина из своего села, «прорвавшими карантин» как раз к Указу президента. И пообещал помочь Зеленскому вытащить Украину из болота.

Возвращение экс-президента Грузии в украинские властные коридоры «ФАКТАМ» прокомментировал шоумен и в прошлом дипломат Дмитрий Чекалкин.

— Возможно, опыт Саакашвили по пересечению границ пригодится и Зеленскому, — говорит Дмитрий Чекалкин, — чья команда демонстрирует свои успехи: глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил об отзыве посла Грузии в Украине, обговаривается даже вариант полного разрыва отношений между нашими странами. Несмотря на многочисленные тревожные звоночки из Грузии, эта команда все же придумала должность для Михеила — неделю голову ломали, куда бы его пристроить. Как-то местечково звучит «глава исполкома» — как «глава ОСББ», даже ассоциации с «начальником очистки» возникают. Малыш встретил своего Карлсона и страной теперь руководят Вовик, Михо и Додик.

— Реакция Грузии на возможное возвращение Михеила Саакашвили во властные структуры Украины была известна давно, но наши власти все же пошли на этот шаг. Это от глупости или для назначения были причины?

— Не зря говорят, что скамейка запасных превратилась в табуретку. Вменяемые люди не хотят портить себе биографию какими-то проектами с этой властью, оставлять пятна от сотрудничества с Зеленским. Поэтому и получаем таких контроверсионных персонажей, не боящихся на безрыбье стать раком.

— Как экс-дипломат какой выход из этой ситуации вы видите?

— Пока он остается на должности — будет напряженность в отношениях, разве что в Грузии изменится законодательство. Даже ЕСПЧ подтвердил законность исков к Саакашвили, другие международные органы не сомневаются в его подсудности и корректности обвинений. А Украина подставляется, своей позицией показывая, что мы не уважаем ни законы дружественных стран, ни европейское законодательство.

Даже если отбросить дипломатические коллизии, вспомним, как Зеленский высмеивал Саакашвили, когда в 30 километрах от Тбилиси стояли русские танки, когда грузинского президента называли «Михо гамаржопой», изображали стоящим на коленях перед «дядей Сэмом», обвиняли, что он украл американские деньги. Как Зеленский изображал Саакашвили наркоманом — после пересечения границы из Польши. Есть устоявшийся образ грузина как гордого человека — как можно простить такие издевательства?

Вспомним, как Коломойский, который привел Зеленского к власти, обзывал Саакашвили собакой без намордника, сопливым наркоманом. Сейчас же Саакашвили прощает им эти оскорбления, подлизывается, называет Зеленского великим лидером. Для меня это — вызов человеческому достоинству, оскорбление здравого смысла.

— Напряженность в отношениях Украины и Грузии из-за Саакашвили возникала еще при Порошенко. Но таких резких шагов Грузия тогда не делала. Почему она теперь пошла на них.

— Когда Саакашвили назначали на должности в Украине при Порошенко, он еще не был приговорен в Грузии. Еще не было оснований для экстрадиции и т. п. Только в 2018 году суды вынесли приговоры, осудив Михеила Саакашвили к 3 и 6 годам лишения свободы. И теперешнее назначение — вызов для дружественных отношений между нашими странами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сам Зеленский решение Грузии считает ошибкой и обещает не делать симметричных шагов.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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