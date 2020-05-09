Коэффициент распространения COVID-19 в России достиг минимума

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Коэффициент распространения коронавируса в России составил 1,06 — это минимальное с начала нового заболевания значение, следует из опубликованных в субботу данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Об этом пишет ТАСС.

При этом отмечается, что в Москве показатель чуть ниже, чем 1,06.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за распространения COVID-19. Согласно им, коэффициент распространения инфекции вычисляется как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием. Ослаблять запретительные меры можно, если показатель не превышает 1.

Как стало известно 9 мая, за сутки в стране выявлено 10 817 новых случаев заражения COVID-19, они зарегистрированы в 84 регионах. Таким образом, за весь период пандемии в стране зафиксировано 198 676 заболевших. При этом российские медики провели 234 тысячи тестов на выявление коронавируса нового типа только за последние сутки, всего — боле 5,2 миллиона.