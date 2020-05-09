Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Коэффициент распространения COVID-19 в России достиг минимума

Коэффициент распространения COVID-19 в России достиг минимума

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Коэффициент распространения коронавируса в России составил 1,06 — это минимальное с начала нового заболевания значение, следует из опубликованных в субботу данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Об этом пишет ТАСС.

При этом отмечается, что в Москве показатель чуть ниже, чем 1,06.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за распространения COVID-19. Согласно им, коэффициент распространения инфекции вычисляется как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием. Ослаблять запретительные меры можно, если показатель не превышает 1.

Как стало известно 9 мая, за сутки в стране выявлено 10 817 новых случаев заражения COVID-19, они зарегистрированы в 84 регионах. Таким образом, за весь период пандемии в стране зафиксировано 198 676 заболевших. При этом российские медики провели 234 тысячи тестов на выявление коронавируса нового типа только за последние сутки, всего — боле 5,2 миллиона.

 

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года
В центре ядерных исследований в Польше произошел пожар
В центре ядерных исследований в Польше произошел пожар
Российский аппарат «Витязь» исследовал Марианскую впадину
Российский аппарат «Витязь» исследовал Марианскую впадину
В Харькове состоялся автопробег, посвященный Дню Победы
В Харькове состоялся автопробег, посвященный Дню Победы
Определены сферы с выросшими зарплатами после отмены самоизоляции в России
Определены сферы с выросшими зарплатами после отмены самоизоляции в
Глубокий символизм. Путин поздравил Меркель с юбилеем Победы
Глубокий символизм. Путин поздравил Меркель с юбилеем Победы
Артисты призвали россиян выйти на балкон в День Победы
Артисты призвали россиян выйти на балкон в День Победы
Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем Победы
13-летняя беременная: «Я сама коплю на роды и вещи для ребенка»
13-летняя беременная: «Я сама коплю на роды и вещи для ребенка»
Греция предлагает разрешить туры между странами, справившимися с COVID-19
Греция предлагает разрешить туры между странами, справившимися с
Время ретроградного Сатурна: о чем важно помнить с 11 мая по 29 сентября 2020 года
Время ретроградного Сатурна: о чем важно помнить с 11 мая
Россиянам на карантине устроят праздничный концерт и акцию «Бессмертный полк»
Россиянам на карантине устроят праздничный концерт и акцию

Топ на сегодня

Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи
Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Религия и традиции: может ли православный человек ходить в католическую церковь?
Религия и традиции: может ли православный человек ходить
Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах

Еще по теме

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
В Москве за сутки выявили 2957 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 9 623 случая заражения коронавирусом
Кабмин поручил представить прогноз распространения COVID-19 в России