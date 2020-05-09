Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Коронавирус назвали преимуществом для Китая

Коронавирус назвали преимуществом для КитаяФото: Reuters

Опрошенные CNBC экономисты назвали коронавирус возможным преимуществом для Китая, при помощи которого он сможет усилить свои экономические и политические позиции в мире.

Отмечается, что пандемия коронавируса, скорее всего, усилит конкуренцию между Вашингтоном и Пекином, начавшуюся в 2017 году в виде торговой войны. За последние недели она приобрела новый виток за счет обвинений американских политиков во главе с президентом Дональдом Трампом в адрес китайских чиновников в искусственном создании вируса и сокрытии достоверных данных о его распространении.

Коронавирус предположительно останется предметом противоречий между двумя странами на протяжении ближайшего года. Последние заявления Трампа говорят о том, что США могут ввести дополнительные пошлины на китайские товары в качестве наказания за поведение во время пандемии.

Пекин в свою очередь сможет использовать вирус как способ расширить международное влияние за счет оказания помощи. В качестве примера приводится отправка гуманитарных грузов с медицинскими масками в разные страны.

Также Китай извлечет выгоду из серьезного спада в экономиках многих западных стран. При этом сам он восстановится гораздо раньше них.

Ранее аналитики предсказывали, что власти Китая воспользуются падением глобального спроса и мировых цен на нефть для того, чтобы пересмотреть контракты на поставку энергоносителей и начать оплачивать их юанями вместо долларов. Это может существенно усилить роль китайской валюты в мире и сделать ее полноценной резервной.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

«Фашисты не будут топтать нашу землю» — День Победы в Донецке
«Фашисты не будут топтать нашу землю» — День Победы в Донецке
В России стартовала акция "Свет Победы"
В России стартовала акция "Свет Победы"
Пожар в больнице с зараженными Covid-19 ликвидирован в Москве
Пожар в больнице с зараженными Covid-19 ликвидирован в Москве
Сотрудники МВД приняли участие в праздничной акции "Свет Победы"
Сотрудники МВД приняли участие в праздничной акции "Свет Победы"
Захарова оценила твит Белого дома о победе США и Британии над нацизмом
Захарова оценила твит Белого дома о победе США и Британии над нацизмом
В Москве уточнили правила ношения маски и перчаток
В Москве уточнили правила ношения маски и перчаток
Новосибирский театр отметил День Победы онлайн-концертом
Новосибирский театр отметил День Победы онлайн-концертом
Президенту Туркмении передано боевое знамя полка, в котором воевал его дед
Президенту Туркмении передано боевое знамя полка, в котором воевал
Ярко-рыжие волосы и гитара: Глюк'оZа удивила публику панк-образом дочери
Ярко-рыжие волосы и гитара: Глюк'оZа удивила публику панк-образом
Коронавирус назвали преимуществом для Китая
Коронавирус назвали преимуществом для Китая
Жуки и траурные броши: самые необычные ювелирные тренды Викторианской эпохи
Жуки и траурные броши: самые необычные ювелирные тренды Викторианской
Успокоить русофобов. Сенатор объяснил присвоение США победы над нацизмом
Успокоить русофобов. Сенатор объяснил присвоение США победы над

Топ на сегодня

Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Религия и традиции: может ли православный человек ходить в католическую церковь?
Религия и традиции: может ли православный человек ходить
Ученый назвал способы дезинфекции масок
Ученый назвал способы дезинфекции масок

Еще по теме

США и Китай передумали ссориться
Китай ввел ответные пошлины на американские товары
Трамп задумал ввести пошлины на китайские товары из-за коронавируса
Кремль: Бездоказательно обвинять кого-либо в создании Covid-19 недопустимо