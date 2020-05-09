Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы

Вадим Карасев

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с борта Международной космической станции (МКС) поздравили россиян с Днем Победы. Поздравление размещено на канале "Роскосмоса" в YouTube.

"Уважаемые россияне, дорогие ветераны! Сегодня, 9 мая 2020 года, исполняется 75 лет со дня великой победы над фашизмом. Мы, космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, с благодарностью вспоминаем всех, кто в борьбе за эту победу отдал всё, что мог, а многие - свою жизнь", - сказал Иванишин.

Вагнер также отметил, что "война, горе, потеря близких коснулись многих миллионов жителей нашей планеты, поэтому 9 мая 1945 года радость победы объединила многие народы". По его словам, сегодня необходимо сделать все, чтобы новые поколения жили без войн и сохранили мир на планете.

Видеообращение записано на фоне Знамени Победы, находящемся на МКС.

