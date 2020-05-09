Ксения Собчак, Ирина Шейк, Яна Рудковская и другие поздравляют с Днем Победы и вспоминают ветеранов в соцсетях

Вадим Карасев

Звезды продолжают поздравлять страну с 75-й годовщиной Победы. Сегодня они весь день публикуют в соцстеях посты, в которых вспоминают великий подвиг ветеранов и благодарят их за мирное небо над головой. В период пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции виртуальные поздравления — единственный способ оставаться вместе в этот важный для всей страны день. В новом материале NEWSTES.RU собрал поздравительные посты Ксении Собчак, Яны Рудковской, Полины Гагариной, Сергея Лазарева и многих других звезд.

Ксения Собчак

Мама сегодня утром читала нам вслух письмо дедушки про его подвиг. Вечная память героям! (здесь и далее офрография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)





Яна Рудковская

Сегодня очень важный праздник для всех нас! День памяти о тех, кто защищал нашу родину! Мой дедушка и прадедушка моих сыновей, Сыров Николай Тимофеевич, который прошел военный путь от границы Советского Союза до Москвы и от Москвы до Берлина! Имел множество ранений, был награжден — " Орденом Красной Звезды", "Орденом Отечественной войны", медалью "За оборону Москвы" и многими другими наградами. Спасибо Вам за нашу жизнь, за мирное небо! Всех с праздником, с Днем Победы! С великим праздником для всего российского и советского народа! Никто не забыт, ничто не забыто! Помним! Благодарны! Гордимся.

Ирина Шейк

С Днем Победы!





Полина Гагарина

С Днем Победы! С 75-летием окончания Великой Отечественной Войны! Я хочу, чтобы мы помнили об этой войне всегда, знали ее историю, ее героев и чтобы она никогда не повторилась. Пусть будет мир, будет жизнь, ведь за жизнь воевали и умирали наши родные. С праздником! На фотографиях мой дедушка и прадед!

Юлия Пересильд

С 9 мая. Вспомним всех, кто подарил нам мир. Выпьем за здоровье тех, кто жив! И пусть память об этих героях никогда не исчезает! Герои былых времен они в нас, наших детях! Праздник со слезами на глазах... и сегодня с 12.00 до 22.00 мы читаем Светлану Алексиевич "У войны не женское лицо", чтобы помнить, чтобы знать и чтобы никогда это не повторилось... Слушайте! Молодые! Юные! Знайте! Помните!

Регина Тодоренко

Гурьев Иосиф Захарович, 1920 г.р. Призван Ленинским РВК г. Одессы. Краснофлотец, строевой. Пропал без вести в боях за Севастополь в июне-июле 1942 г. Мой дорогой прадедушка, спасибо за жизнь! Светлая память всем погибшим за наш мир.





Лена Перминова

С Днем великой Победы, дорогие. Дай Бог, чтобы мы помнили о подвигах наших дедов и прадедов не только в красный день календаря, чтобы им не было стыдно за нас. Корзины с виноградом, песни через колонки и показательные выступления - это конечно жест, но это не главное. А главное - чтобы Ветераны Отечественной войны, которых осталось так мало, чувствовали нашу заботу и благодарность всегда, чтобы наше поколение не предавало память и не подменяло факты о тех, кто отдал жизнь ради мирного неба над нашими головами. Чтобы герои всегда заслуженно оставались героями и чтобы наши дети и правнуки бережно хранили память и благодарность, а мы им на собственном примере показывали, что в этом мире нет места жестокости, ненависти и войне.





Нюша

День Победы без парада военной мощи сегодня, как никогда, объединяет нас, людей, вокруг поколения той страшной войны... Мы с семьей собрали всех в генеалогическое древо. Мой прадедушка Николай в ВОВ служил командиром взвода автоматчиков 251 Гвардейского стрелкового полка, получил Орден Красной Звезды... Мой прадедушка Володя служил начальником гражданской обороны округа в Ашхабаде. А моя бабушка Маша, будучи в плену у немцев маленькой девочкой, запомнила их, рассказывающими о своих "киндерах", что они не хотят воевать и как они ее угощали шоколадом. Расскажите своим деткам о всех своих родственниках, кто жил в то время.





Светлана Бондарчук

У меня было много дедушек, но сегодня хочу вспомнить именно Давида Яковлевича и Бориса Михайловича. Вайсман Давид Яковлевич, 1914 г. рождения. Воевал с первого дня войны до Победы! Командир стрелкового взвода — Северо Западный фронт. Командир развед. роты — Прибалтийский фронт. Награжден Орденами — "Отечественной войны 1 степени", "Александра Невского," "Кутузова 3 степени", "Красной Звезды". На командной должности стр. роты показал себя опытным и волевым командиром. Его рота прорвала оборону армии противника. Дедушка непосредственно сам в бою в рукопашной схватке убил 12 немецких солдат и захватил 3 пленных. И знаете, что самое удивительное, дедушка прошел через такие страшные испытания, а я помню его милым, добрым, любящим. Помню, как он водил меня в цирк на Цветном бульваре, как мы с ним болтали и смеялись.

Бекетов Борис Михайлович 1924 года рождения. Ушел на фронт добровольцем в 1943 году. Воевал в стрелковом полку. Был ранен при форсировании Днепра. После лечения вернулся на фронт. Воевал до окончания войны, до Дня Победы! И очень важно, что это не только мой дедушка, но и прадедушка моего сына Сережи, помню как Борис Михайлович забирал его к себе на дачу, как они вмести проводили время, как он его воспитывал и рассказывал только добрые истории. Помним! Любим! Ура!

Ляйсан Утяшева

Со слезами на глазах... В этом году как-то особенно все ощущается... Сегодня час говорила с картатаем (дедом) Говорит, как будто это было вчера... Говорит, что так не должно быть никогда. Спасибо моему прадеду, Кираеву Адилгарею Мухамед-Киреевичу! Спасибо всем ветеранам за наше мирное небо... низкий поклон! Вечная память героям! Помним, любим, гордимся! С Днем Победы!

Елена Летучая

С праздником Великой Победы! Этот праздник у меня всегда со слезами на глазах и гордостью в сердце! Мой дед, Филиппов Александр Михайлович, в 22 года ушел служить в ряды Советской Армии и, как и многие, подарил нам Великую Победу и свободную от фашизма страну! Мой прадед: Летучий Александр Степанович. 1899 г.р. Младший сержант пом.командира Гвардии на войне с 07.1941 по 23.06.1945 Три ранения, особая лыжная бригада минометчиков. Награжден за оборону Ленинграда и за Боевые заслуги. Помню и горжусь!

Александр Ревва

Мои бабушка и дедушка — Татьяна Сергеевна и Николай Степанович Михальченко. Бабушка пережила голод, дед потерял зрение на войне, чтобы их дети и внуки жили счастливо. Вечная память! С праздником Великой Победы!





Виктория Лопырева

Звонит мама утром в Севастополь. "Как чувствуешь себя?" — спрашивает своего дядю (моего дедушку), Бориса Павловича, 94-летнего ветерана Великой Отечественной, единственного оставшегося в живых защитника Балаклавы, участника штурма Сапун-горы, участника самого первого парада Победы на Красной площади. И он после едва заметной паузы бодрым голосом отвечает: "Нормально! Нормально чувствую, Ирочка! Ты знаешь, вчера меня поздравляли, военный оркестр играл во дворе, прямо под окном! Я, конечно, форму надел, вышел на балкон — на улицу нельзя из-за вируса... Они играли внизу, а я стоял, слушал. И весь дом слушал. Леночка заплакала, а я говорю: "Ну, что ты плачешь, радоваться надо! Мало нас осталось, уходим постепенно, но — не сдаемся!". Дорогой наш, любимый Боря, спасибо за все! Поздравляем тебя, любим и гордимся!





Ирина Слуцкая

С Днем Победы! Кажется, что с каждым годом этот праздник отдаляется от нас. Но мы не должны забывать тех, кто боролся во имя нашей свободы и благополучия. Мы должны приложить все усилия, чтобы помнить наших героев.





Сергей Лазарев

Как важно, чтобы молодое поколение знало о подвигах наших дедов и прадедов! Как важно не допустить повторения кровопролитий и ужаса. Как важно сохранять мир! Как хочется, чтобы наши дети и внуки жили в мирное и спокойное время! С Днем Великой Победы! С 9 мая!





Алсу

С каждым годом мы все больше отдаляемся от победного 45-ого года. И с каждым годом всё важнее простая человеческая память. И для меня как мамы и внучки героев войны очень важно, чтобы мои дети не просто знали историю героев нашей семьи, но чтобы они всем сердцем чувствовали значимость это дня — Дня Великой Победы. Моим старшим детям очень повезло. Они родились при жизни нашей бабули — участницы ВОВ. Слышали непосредственно от нее рассказы о том, что и как было пережито. Наши герои живы - покуда жива память о них. Бережно передадим вахту памяти нашим детям, внукам и правнукам. В честь прабабушки Микелла исполнила песню "Дети мирного неба" на слова Анастасии Бавловой. Это "домашняя" премьера. Пусть она звучит сегодня в память о тех, кому мы обязаны жизнью.

Кристина Асмус

С Днем Великой Победы! Спасибо всем, кто подарил нам право жить сегодня! Помним, любим, гордимся! Мира нам всем и терпимости друг к другу.

Иван Ургант

Эту фотографию я увидел первый раз в "Блокадной Книге" Гранина и Адамовича. Мне ее показала моя мама. Я был тогда чуть старше четырехлетней Долорес, которая вместе с мамой и старшей сестрой идут по Ленинграду весной 1942 года. Тринадцатилетняя Лора не вставала с кровати с декабря по май. Болела нога. Они несмотря ни на что выжили той страшной зимой. И гуляли. Чтобы расхаживать ногу. И еще когда гуляешь не так хочется есть... И каждый раз, когда я смотрю на эту фотографию, я думаю о том, как сильно я люблю свою маму и свой родной город. С Днем Победы.





Кирилл Серебренников

Мой родной дядя — сын бабушки от первого брака — Алексндр Гройсман — студент Ленинградской военно-медицинской академии. Их, совсем молодых необстреляных ребят, несмотря на отчаянные просьбы руководства академии — для фронта нужны врачи! — бросили в котел Сталинградской битвы, где они всем курсом и погибли. Году в 95ом отец с трудом нашел место, где его брата, моего дядю Шуру, похоронили в общей могиле... Нет войнам! Будь прокляты войны! Вечная память погибшим!





Марина Юдашкина

День Победы — это наш общий Великий праздник! В этот день мы желаем вам мира ! И здоровья! Пусть по утрам нас будит пение птиц, и ярче светит солнце, а сердца наполнятся гордостью за героев войны! И счастливо живет всегда Земля! С праздником!





Равшана Куркова

Родные, любимые лица. Сколько судеб, жизней... И все ради нас, чтобы мы никогда не узнали, как страшно на этой войне. Спасибо всем нашим бабушкам и дедушкам, низкий им поклон, вечная память.





Ирина Дубцова

На фото мой дедушка, Гончаров Борис Николаевич. Родился дед в 1922 году в Омске. Сразу после артиллерийского училища молодым лейтенантом ушел на фронт. Командовал зенитной батареей, прошёл с боями всю Европу. Победу встретил в 1945 году в Берлине. Имеет много наград, среди которых "Орден Славы", "Орден Александра Невского", "Орден Красного Знамени" и боевые медали. Я помню, что его парадный пиджак с наградами висел в шкафу и был таким тяжелым , что я, ребенок, не могла его поднять. Он, как многие фронтовики, очень мало и скупо рассказывал про войну. А пиджак с орденами и медалями надевал только один раз в году, 9 мая. Помню, как здорово дед играл на аккордеоне, который прошел с ним всю войну. Спасибо, дед, я тобой горжусь! С праздником всех нас! С Днем Победы!





Агния Дитковските

С праздником Великой Победы!





Лера Кудрявцева

Мой дед, Кудрявцев Николай Александрович! Был ранен на Малой Земле и из-за ранения стал военкомом. Второй дед, Романютин Александр Иванович, командовал огневым взводом 342-го стрелкового полка 136 стрелковой дивизии 38 армии Воронежского фронта. Указом Президиума Верховного Совета СССР "за мужество и героизм, проявленный при форсировании Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу" был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением "Ордена Ленина" и медали "Золотая звезда" за номером 8291.

Наталья Водянова

Это мой дедуничка, Громов Виктор Филиппович, 1926-ого года рождения. В возрасте 16-ти лет добровольцем ушел на фронт. Начинал радистом на подводных лодках, по здоровью в 43-м (кровотечение из ушей) был переведен и стал тральщиком и радистом. Горел, из 32-х человек экипажа только трое спаслись. 14 часов в октябре месяце пробыл в воде, когда ждали когда их подберут. Освобождал Севастополь, Одессу, Крым, Новороссийск, Малую Землю. Война для дедушки закончилась только в 50-м году, в послевоенные годы он разминировал Черное море. Служил 9 лет с начала 42-го по 50-ый год. Еще в 46-м году познакомился с бабуничкой, ей было 17 лет. База тральщиков стояла в Скадовске, где она выросла и ребенком прошла войну. В 50-м они поженились, дедушка демобилизовался и они уехали в Горький. Дедуничка был самым светлым и добрым человеком. Я никогда не видела его в плохом настроении, унынии или сердитым. Мой сын Виктор был назван в честь своего прадедушки, и черты характера Витя унаследовал у своего прадеда. Вечная память нашему дедуничке! С Днем Победы всех нас и мира над головой и в сердцах.

Анжелика Варум

Вена. 9 мая 2020г. Друг прислал коротенькое видео, снятое у памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма. Делюсь. С праздником!

Иван Телегин

Мария Кожевникова

Наши Герои. Мой дедушка, генерал-майор Трофимов Валентин Николаевич в центре с боевым листком! Как же нам тебя не хватает. Мы в долгу перед Вами за мирное небо над головой и за то, что подарили нам дар — родиться свободными! P.S. Спасибо советскому народу и Сталину!





Юлия Ковальчук

Это мой крестник Вова. Он живет в Новом Уренгое и в тайне от всех выучил и сам записал это стихотворение для участия в каком-то конкурсе ко Дню Победы. Я плакала... Потому что пока наши детки, даже не понимая до конца смысла, будут хранить память об этом событии, боль , трагедия, горечь, радость, почтение и уважение не будут забыты. С Праздником! Низкий вам поклон.

Дарья Михалкова

С праздником Победы! В этот день мы вспоминаем своих бабушек и дедушек, которые сражались в Великую Отечественную Войну. Мой прадед, Ефим Григорьевич Троценко прошел четыре войны, Гражданскую в России, Гражданскую войну в Испании, Великую Отечественную и Советско-японскую. Он был советником антифашисткого движения в Испании до нападения Германии на СССР, а когда началась война командовал Забайкальским военным округом. После войны служил на Дальнем Востоке, а потом опять возглавил Забайкальско-Амурский штаб. Будем помнить их пока живы! Они прошли тяжелейший путь! Предки выстояли тогда, значит мы просто обязаны справится со всеми временными трудностями сейчас!

Алина Загитова

Помним. Ценим. Гордимся.