Лунный день сегодня 9 мая 2020 года

Вадим Карасев

Лунный календарь содержит в себе множество полезных советов от астрологов, которые помогут прожить этот день с удовольствием. Следуйте рекомендациям, чтобы понять, в какой из сфер жизни вам стоит проявить максимальную активность.

Сегодняшний день обещает быть непростым. Луна не в самом лучшем положении, что может спровоцировать рост проблем и неурядиц в самых разных сферах. Но среди проблем будут и просветы в виде удачи в любовной сфере. В любом случае, перед важными событиями лучше читать заговоры на удачу, чтобы не попасть впросак.

Фаза Луны: наступает 17 лунный день. В эту субботу убывающая Луна в начальной фазе будет находиться в Знаке Стрельца. Это не самое лучшее сочетание, но день вряд ли можно назвать негативным, потому что Стихия Огня не войдет в сильный диссонанс с мощной, хоть и стареющей Луной.

Магнитные бури 9 мая: в последние несколько дней вспышек на Солнце зарегистрировано не было. Это означает, что магнитных бурь сегодня не будет.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

планирование дел на будущее;спокойствие и размеренность;внимательность;осторожность на дороге;оптимизм.лень и прокрастинация;безынициативность;неискренность.

В домашних делах сегодня можно проявлять креативность. Стрелец и сильная, но убывающая Луна — это прекрасный союз для ремонта, покупки новой мебели, избавления от старых вещей. Также астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что в такой день можно будет смело заводить домашних животных и покупать растения, особенно цветы.

Что надеть сегодня

Стихия Огня и убывающая Луна диктуют свои условия в плане моды: сегодня астрологи советуют надевать что-то темно-красное либо бледно-оранжевое. Такие тона помогут обрести творческий настрой и при этом понизят риск неудачи.

Из камней-талисманов стоит обратить внимание на те, которые помогают развивать чувственность и обретать уверенность в себе. Речь идет о сердолике, янтаре, гранате, коралле. В такие дни, как этот, очень важно уметь чувствовать других людей. Раскрыть этот талант в полной мере вам помогут украшения из платины.

Финансы и работа в 17 лунный день

Финансовые и рабочие дела в такие дни обычно никуда не двигаются, поэтому не удивляйтесь, если весь энтузиазм, который будет у вас утром, исчезнет уже к обеду. Единственные, кому может повезти в деловом плане, это те, кто вынужден сегодня работать полный день. У этих людей просто не будет повода лениться. Энергетика Луны подходит для обрядов на привлечение денег, для планирования дел.





Всем остальным лучше сразу начать заниматься теми делами, которые не требуют большого вложения времени и сил или доставляют удовольствие. Если будет возможность отложить все дела и полениться, сделайте это без сомнений.

Любовь и отношения 9 мая

Этот день — из тех, про которые говорят: «Не везет в одном — в другом удача улыбнется». В делах и в работе нас ожидает непростое время, но в любви всё будет гораздо приятнее. Стихия Огня, подкрепленная спокойной и сильной Луной — это знак того, что пришло время брать инициативу в свои руки.

Сегодня прекрасный день для поисков второй половинки и любовных признаний. Велика вероятность того, что вам удастся произвести хорошее первое впечатление на любого человека. Для этого нужно лишь чуть больше искренности и улыбок, доброты и оптимизма. Люди будут тянуться к тем, от кого исходит позитивная энергия.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Настроению и здоровью сегодня Луна не угрожает, несмотря на небольшой диссонанс с созвездием Стрельца. Наоборот, день может пройти в приподнятом настроении, несмотря на некоторые трудности и заминки.

Стоит быть осторожнее, если вы почувствуете в себе излишнюю беззаботность. Это может быть знаком того, что что-то идет не так. Будьте внимательными и осмотрительными, чтобы не навлечь на себя проблем.