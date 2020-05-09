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Максим Галкин, Алсу, Кети Топурия и другие звезды записали песню ко Дню Победы

Максим Галкин, Алсу, Кети Топурия и другие звезды записали песню ко Дню Победы

Введенные по всей России ограничения в связи с пандемией коронавируса лишают граждан возможности 9 мая отпраздновать 75-ю годовщину Великой Победы так, как они привыкли отмечать этот праздник. Но даже без парада на Красной площади (в Москве и других городах пройдет лишь воздушная часть парада) и шествия "Бессмертного полка" по улицам (акция пройдет в режиме онлайн) вся страна будет отмечать День Победы. К этому дню подготовились и звезды российского шоу-бизнеса. Сосо Павлиашвили, Максим Галкин, Алсу, Кети Топурия и другие артисты записали песню "9 Мая" на стихи Михаила Танича.


Я бесконечно горд и счастлив ощущать себя потомком настоящих победителей. Я сам являюсь внуком человека, который погиб на фронте, отдав свою жизнь за счастье, за радость, за мир и за Бога. Они отдали свою жизнь в войне с Сатаной. И огромная честь для меня то, что я могу сегодня представлять песню, которую мы написали в 1995 году с Михаилом Исаевичем Таничем. Она посвящается всем ветеранам, всем тем божественным людям, которые прошли этот ад и пекло, чтоб сохранить нам нашу жизнь и веру в Бога,

— представил праздничное видео Сосо Павлиашвили, написавший музыку к песне.


Кадр из клипа на песню "9 Мая"

Павлиашвили рассказал, что идея поздравления с Днем Победы возникла благодаря его жене Ирине. Сосо вместе с Гариком Мартиросяном думал, как можно поддержать изолированных в домах россиян. Супруга певца вспомнила о песне на слова Михаила Танича.

Гарику очень понравилась эта песня, и мы сразу собрали настоящее созвездие наших друзей, коллег и на студии нашего брата и друга Григория Лепса собрали голоса, записанные по домам. Гарик Мартиросян сделал видеоверсию песни, — рассказал Сосо Павлиашвили.


Максим Галкин


Алсу


Сосо Павлиашвили


Лариса Долина, Григорий Лепс, Леонид Агутин


Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук
# Шоу-бизнес / Бизнес
По материалам: spletnik.ru

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