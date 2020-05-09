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Малахов извинился перед Рудковской за статью о психическом расстройстве ее сына

Малахов извинился перед Рудковской за статью о психическом расстройстве ее сынаЯна Рудковская и Андрей МалаховФото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Продюсер Яна Рудковская сообщила, что телеведущий Андрей Малахов принес ей личные извинения за статью о том, что ее сын Александр Плющенко страдает психическим расстройством, сообщает «Спорт-экспресс».

«Извинений мы на самом деле не получили, единственный, кто извинился — это Андрей Малахов, хотя он не принимал в этом всем участия», — отметила Рудковская.

Малахов — бывший главный редактор печатной версии StarHit, которую издает его жена Наталья Шкулева. В настоящее время редакцией руководит Анастасия Ананьина.

Материал об Александре Плющенко, в соцсетях известном как Гном Гномыч, появился в StarHit 3 мая. В нем говорилось, что у сына Рудковской и Плющенко синдром Аспергера. Издание ссылалось на анонимный Telegram-канал «НеМалахов».

По словам родителей мальчика, информация о болезни сына является ложной. Продюсер назвала поступок портала позором и бесчестием. Статья в настоящее время доступна на сайте.

Позже главред StarHit Ананьина ответила на обвинения в клевете. Она подчеркнула, что редакция должна иметь «свободу действий» и продолжать публиковать материалы на «актуальные социальные темы».

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По материалам: lenta.ru

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Малахов извинился перед Рудковской за статью о психическом расстройстве ее сына
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