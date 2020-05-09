Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Малышеву обвинили в создании фейков о коронавирусе

Малышеву обвинили в создании фейков о коронавирусеФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая Алена Водонаева обвинила телеведущую и доктора медицинских наук Елену Малышеву в создании фейков о коронавирусе. Об этом она заявила в своем YouTube-канале.

Водонаева напомнила, что ранее Малышева назвала коронавирус «чудом чудесным», которое не несет угрозу для детей. Телеведущая заявила, что высказывания доктора медицинских наук по поводу нулевой смертности детей от инфекции противоречат статистике Минздрава России.

«Как это дети не попадают в реанимацию, если Минздрав отчитывается, что к 1 мая два ребенка скончались, а 11 находились в тяжелом состоянии?» — задается вопросом Водонаева. Она добавила, что подобные заявления нельзя оставлять безнаказанными.

Ранее Малышева, отвечая на вопрос, насколько опасен коронавирус, назвала его одним из самых прекрасных вирусов. Свою точку зрения она объяснила тем, что средний возраст умерших из-за коронавируса — 79,5 года, а дети из-за него практически не болеют.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы
Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы
Названа опасность досрочного погашения кредита
Названа опасность досрочного погашения кредита
Миллиардер предлагает четырем регионам России ввести карантинные меры
Миллиардер предлагает четырем регионам России ввести карантинные меры
Фронтмен Muse Мэттью Беллами выпустил новую песню "Tomorrow’s world"
Фронтмен Muse Мэттью Беллами выпустил новую песню "Tomorrow’s world"
В Китае за сутки выявили один ввозной случай COVID-19
В Китае за сутки выявили один ввозной случай COVID-19
Эксперт рассказала, в каких сферах вырастет зарплата после самоизоляции
Эксперт рассказала, в каких сферах вырастет зарплата после
Малышеву обвинили в создании фейков о коронавирусе
Малышеву обвинили в создании фейков о коронавирусе
Главу центра помощи безнадежно больным госпитализировали с коронавирусом
Главу центра помощи безнадежно больным госпитализировали с
Валуев прокомментировал включение Усика в базу "Миротворца"
Валуев прокомментировал включение Усика в базу "Миротворца"
Путин и премьер Италии поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы
Путин и премьер Италии поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы
Раздача денег гражданам расколола Европу
Раздача денег гражданам расколола Европу
Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года

Топ на сегодня

Послы стран G-7 «не услышали» призыв Киева сохранить санкции против России
Послы стран G-7 «не услышали» призыв Киева сохранить санкции против
Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы
Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы
В пользу кланов. Додон раскритиковал решение КС Молдавии по кредиту от РФ
В пользу кланов. Додон раскритиковал решение КС Молдавии по кредиту
Двойников Ким Чен Ына засняли на видео
Двойников Ким Чен Ына засняли на видео
Участники Guns N
Участники Guns N

Еще по теме

Назвавшая коронавирус «чудом чудесным» Малышева ответила критикам
Малышева назвала коронавирус одним из самых прекрасных вирусов
Малышева рассказала об опасности лишнего веса во время коронавируса
Малышева заявила о невозможности скрыть правду о коронавирусе в России