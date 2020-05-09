Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты

Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты

Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
Шесть национальных маршрутов мексиканской авиакомпании Interjet обслуживают российские самолеты Sukhoi Superjet 100, следует из данных сервиса Flightradar, компания заявила СМИ, что эти суда идеально подходят для обслуживания низкого спроса.


"Interjet утверждает, что причина работы с Superjet 100 заключается в том, что они идеально подходят для удовлетворения низкого спроса, с которым в настоящее время сталкивается авиакомпания", - говорится в материале издания Milenio со ссылкой на коммерческого директора компании Хулио Гамеро.

Полеты Interjet из Мехико в Канкун, Гвадалахару, Монтеррей, Мериду, Пуэрто-Вальярту и Оахаку выполняют три борта SSJ100 из 22 таких самолетов в парке компании, суммарный налет за последнюю неделю составил около 60 часов. Остальные 19 бортов находятся, по словам Гамеро, "в состоянии летной годности".

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Вопрос к сегодняшнему дню. Путин объяснил попытки переписать историю
Вопрос к сегодняшнему дню. Путин объяснил попытки переписать историю
Еврокомиссия рекомендует держать границы ЕС закрытыми до 15 июня
Еврокомиссия рекомендует держать границы ЕС закрытыми до 15 июня
ЦБ отверг идею о дополнительном источнике денег для России
ЦБ отверг идею о дополнительном источнике денег для России
Журналист Павел Лобков заразился коронавирусом
Журналист Павел Лобков заразился коронавирусом
"Молодежка ОНФ" присоединилась к флешмобу "Флаги России. 9 мая"
"Молодежка ОНФ" присоединилась к флешмобу "Флаги России. 9 мая"
США назвали России условие для продления ракетного договора
США назвали России условие для продления ракетного договора
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Товарооборот онлайн-торговли в Москве увеличился на 38% в марте
Товарооборот онлайн-торговли в Москве увеличился на 38% в марте
От проблем с алкоголем до феноменального похудения: как изменился Таш из Comedy Club
От проблем с алкоголем до феноменального похудения: как изменился Таш
Регионы получили от Роспотребнадзора рекомендации по снятию ограничений
Регионы получили от Роспотребнадзора рекомендации по снятию
Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
Бьюти-дайджест: от секрета ухода за кожей Мэрилин Монро до макияжа носа
Бьюти-дайджест: от секрета ухода за кожей Мэрилин Монро до макияжа

Топ на сегодня

Эксперт: Коронавирус выделяется и после выздоровления около трех недель
Эксперт: Коронавирус выделяется и после выздоровления около трех
Послы стран G-7 «не услышали» призыв Киева сохранить санкции против России
Послы стран G-7 «не услышали» призыв Киева сохранить санкции против
В Баренцевом море сфотографировали корабли НАТО
В Баренцевом море сфотографировали корабли НАТО
В НАТО поддержали инициатора сноса памятника Коневу в Праге
В НАТО поддержали инициатора сноса памятника Коневу в Праге
Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы
Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы

Еще по теме

Мексиканский Interjet не намерен возвращать российские Superjet 100
От Sukhoi Superjet снова решили избавиться
«Сухой» прокомментировал «каннибализацию» четырех лайнеров SSJ100 в Мексике
Росавиация попросила эксплуатантов проверить самолеты SSJ-100