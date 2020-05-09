Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты

Влада Некрасова

Шесть национальных маршрутов мексиканской авиакомпании Interjet обслуживают российские самолеты Sukhoi Superjet 100, следует из данных сервиса Flightradar, компания заявила СМИ, что эти суда идеально подходят для обслуживания низкого спроса.





"Interjet утверждает, что причина работы с Superjet 100 заключается в том, что они идеально подходят для удовлетворения низкого спроса, с которым в настоящее время сталкивается авиакомпания", - говорится в материале издания Milenio со ссылкой на коммерческого директора компании Хулио Гамеро.

Полеты Interjet из Мехико в Канкун, Гвадалахару, Монтеррей, Мериду, Пуэрто-Вальярту и Оахаку выполняют три борта SSJ100 из 22 таких самолетов в парке компании, суммарный налет за последнюю неделю составил около 60 часов. Остальные 19 бортов находятся, по словам Гамеро, "в состоянии летной годности".