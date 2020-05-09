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Мексиканская авиакомпания полностью перешла на Sukhoi SuperJet 100

Мексиканская авиакомпания полностью перешла на Sukhoi SuperJet 100Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Мексиканская авиакомпания InterJet полностью перешла на использование только российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100), сообщает издание Milenio со ссылкой на представителей перевозчика.

По мнению руководства InterJet, SSJ-100 идеально подходят для перевозок в условиях пандемии коронавируса. В настоящее время российские самолеты обслуживают все шесть оставшихся местных маршрутов с отправлением из Мехико.

На них задействованы три из имеющихся в распоряжении компании 22 самолетов. До начала пандемии InterJet эксплуатировала шесть SSJ-100, при этом появлялись сообщения о том, что оставшиеся она собирается продавать, поскольку в свое время полностью выкупила их у производителя — «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС), а не взяла их в лизинг.

В 2019 году стало известно, что сразу несколько иностранных авиакомпаний, в том числе ирландские и бельгийские, отказались от эксплуатации SSJ-100. В качестве причин указывались низкая рентабельность при использовании российских самолетов и сложности при обслуживании.

В ответ в ГСС заявляли, что проблемы эксплуатантов вызваны их неграмотной финансовой политикой.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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