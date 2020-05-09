МИД Германии: есть только один виновник Второй мировой войны
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в статье для Spiegel призвал не искать других виновных в начале Второй мировой войны, кроме нацистской Германии. Он напомнил, что Берлин уже взял на себя ответственность за эти трагические события.
В публикации, написанной совместно с историком Андреасом Виршингом, говорится о недопустимости сомнений в официально принятой версии. Глава МИД обвинил другие стороны в попытках переписать историю и расколоть Европу.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Западу стоит осудить Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии накануне Второй мировой войны. При этом в Сейме Литвы предлагают ввести памятный День агрессии СССР против Европы, мотивируя это существованием секретного протокола к пакту Молотова-Риббентропа.