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МИД Германии: есть только один виновник Второй мировой войны

МИД Германии: есть только один виновник Второй мировой войны
Хайко Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в статье для Spiegel призвал не искать других виновных в начале Второй мировой войны, кроме нацистской Германии. Он напомнил, что Берлин уже взял на себя ответственность за эти трагические события.

В публикации, написанной совместно с историком Андреасом Виршингом, говорится о недопустимости сомнений в официально принятой версии. Глава МИД обвинил другие стороны в попытках переписать историю и расколоть Европу.

"Именно Германия развязала Вторую мировую войну своим нападением на Польшу, и именно она несет ответственность за холокост. Тот, кто пытается посеять сомнения по этому поводу и пытается назначить другие народы преступниками, ведет себя неправильно по отношению к жертвам войны".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Западу стоит осудить Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии накануне Второй мировой войны. При этом в Сейме Литвы предлагают ввести памятный День агрессии СССР против Европы, мотивируя это существованием секретного протокола к пакту Молотова-Риббентропа.

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По материалам: uposters.ru

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