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МИД РФ отреагировал на публикацию в Японии "секретных переговоров" Брежнева по Курилам

МИД РФ отреагировал на публикацию в Японии "секретных переговоров" Брежнева по Курилам

Министерство иностранных дел России выпустило комментарий по поводу публикации в японской прессе якобы секретных материалов, в которых приводятся высказывания советского генсека Леонида Брежнева о принадлежности южных островов Курильского архипелага.

6 мая газета Asahi написала, что генсек ЦК КПСС в ходе переговоров с премьер-министром Японии Какуэем Танакой в 1973 году якобы на словах признал, что проблема южной части Курил входит в число "нерешенных вопросов" между Москвой и Токио по итогам Второй мировой войны. Утверждалось, что материалы под грифом "Совершенно секретно. Без ограничения срока" хранились в личном архиве бывшего премьер-министра страны Такэо Мики и после его смерти были переданы в библиотеку токийского Университета Мэйдзи, где на них и наткнулись исследователи.

Российские дипломаты скептически отнеслись к публикации.

"Цель этого далеко не первого вброса псевдосенсационных материалов по проблематике мирного договора между Россией и Японией очевидна: на основе очередных домыслов попытаться подкрепить японскую позицию на переговорах. Вынуждены констатировать, что инициаторы данной публикации, среди которых, не исключаем, есть и японские официальные лица, выдают желаемое за действительное", — говорится в заявлении российского МИД.

В ведомстве подчеркнули, что суверенитет России над всеми Курильскими островами неоспорим, а потенциальный мирный договор должен базироваться на признании Японией итогов войны в полном объеме.

"Любые инсинуации на эту тему, тем более со ссылками на "частные архивы" бывшего японского руководства, неуместны", — резюмировали российские дипломаты.

Ранее представители Японии отказались приезжать в Россию на празднование 75-й годовщины Победы из-за спора вокруг Курил.

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По материалам: uposters.ru

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