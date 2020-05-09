МИД России отреагировал на инсинуации в японских СМИ о Курилах
Москва считает неуместными инсинуации в японской прессе о якобы имевших место высказываниях генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева о южной части Курильских островов.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном 8 мая на сайте Министерства иностранных дел России. Реакция МИДа последовала после того, как японская газета «Асахи» опубликовала якобы секретную запись беседы советского генсека с премьером Японии Какуэем Танакой в 1973 году.
По версии СМИ, материалы свидетельствуют о принадлежности Курильских островов Японии. МИД России назвал этот материал вбросом для укрепления позиции Токио в переговорах с Москвой.
МИД считает, что России обладает «неоспоримым суверенитетом» над всеми южными Курильскими островами. А диалог с Японией по «целому ряду чувствительных проблем» возможен лишь в том случае, если в Токио наконец признают итоги Второй мировой войны.
Ранее ИА Newstes сообщало, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ констатировал ухудшение российско-японских отношений, но при этом заявил, что «проблему» Курил все равно надо решать.