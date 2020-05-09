Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мила Йовович прочитала по-русски "Муху-Цокотуху"

Мила Йовович прочитала по-русски "Муху-Цокотуху"

Актриса Мила Йовович опубликовала в Instagram видео, на котором читает сказку Корнея Чуковского "Муха-Цокотуха" на русском языке.

Таким образом она поучаствовала во флешмобе, в рамках которого известные артисты читают детям сказки, выкладывая записи в соцсети. Голливудская актриса призналась, что это ее любимая сказка. Кроме того, она пообещала записать несколько любимых песен для детей на русском и английском языках.

Подписчики похвалили Йовович за хорошую русскую речь, а многие вспомнили детство благодаря сказке Чуковского, которую не слышали много лет.

Ранее Мила Йовович похвасталась тем, как ее дети читают по-русски без акцента и поют песню "Антошка".

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В Минске состоялся единственный в этом году парад в честь Дня Победы
В Минске состоялся единственный в этом году парад в честь Дня Победы
Германия обвинила российских хакеров во взломе электронной почты Меркель
Германия обвинила российских хакеров во взломе электронной почты
В Латвии за сутки выявили два случая заражения коронавирусом
В Латвии за сутки выявили два случая заражения коронавирусом
Мила Йовович прочитала по-русски "Муху-Цокотуху"
Мила Йовович прочитала по-русски "Муху-Цокотуху"
Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионах
Эксперт спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионах
В Роспотребнадзоре объяснили разницу между гриппом и коронавирусом
В Роспотребнадзоре объяснили разницу между гриппом и коронавирусом
Илью Авербуха оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Илью Авербуха оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
За получасовое интервью с Мясниковым потребовали десятки тысяч рублей
За получасовое интервью с Мясниковым потребовали десятки тысяч рублей
В России провели более 5,2 миллиона тестов на коронавирус
В России провели более 5,2 миллиона тестов на коронавирус
Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года
В центре ядерных исследований в Польше произошел пожар
В центре ядерных исследований в Польше произошел пожар
Российский аппарат «Витязь» исследовал Марианскую впадину
Российский аппарат «Витязь» исследовал Марианскую впадину

Топ на сегодня

Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи
Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи
Религия и традиции: может ли православный человек ходить в католическую церковь?
Религия и традиции: может ли православный человек ходить

Еще по теме

Милла Йовович по-русски прочитала сказку "Муха-Цокотуха" для детей: видео
40-летняя Мила Йовович экспериментирует с прической (фото)
Мила Йовович вырастила свою копию (фото)
Мила Йовович поделилась снимками повзрослевшей дочки (ФОТО)