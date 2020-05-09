Мила Йовович прочитала по-русски "Муху-Цокотуху"

Вадим Карасев

Актриса Мила Йовович опубликовала в Instagram видео, на котором читает сказку Корнея Чуковского "Муха-Цокотуха" на русском языке.

Таким образом она поучаствовала во флешмобе, в рамках которого известные артисты читают детям сказки, выкладывая записи в соцсети. Голливудская актриса призналась, что это ее любимая сказка. Кроме того, она пообещала записать несколько любимых песен для детей на русском и английском языках.

Подписчики похвалили Йовович за хорошую русскую речь, а многие вспомнили детство благодаря сказке Чуковского, которую не слышали много лет.

Ранее Мила Йовович похвасталась тем, как ее дети читают по-русски без акцента и поют песню "Антошка".

