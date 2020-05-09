Милла Йовович по-русски прочитала сказку "Муха-Цокотуха" для детей: видео

Вадим Карасев

44-летняя Милла Йовович не забывает о своих русских корнях — американская звезда с легкостью может прочитать детям сказку на русском языке. В этом интернет-пользователи убедились благодаря проекту "Сказки на дому", придуманному музыкантом и продюсером Василием Зорким. Милла заинтересовалась предложением принять в нем участие и, вдохновившись примером российских звезд, прочитала в инстаграме сказку Корнея Чуковского "Муха-Цокотуха".





Милла Йовович

Проект "Сказки на дому" адресован детям во время вынужденной изоляции. В вечерние часы приглашенные звезды читали для них в инстаграме произведения детских писателей. Инициативу Зоркого поддержали Максим Виторган, Виктория Исакова, Елизавета Боярская, Виктория Толстоганова и другие звезды. Присоединилась к списку чтецов и Йовович, наизусть прочитав одну из своих любимых детских книг. В комментарии к видео она пообещала записать еще несколько других произведений на русском.





Я тоже знаю ("Муху-Цокотуху". — Прим.ред.) наизусть и очень люблю,— написала в комментарии Наталья Водянова.

Очень красиво и с выражением, твердая пятерка,— оценил чтение Миллы другой фолловер.





Милла Йовович с младшей дочерью Ошин

Предки Миллы по линии матери, актрисы Галины Логиновой, — уроженцы Тулы. Можно предположить, что детские книги на полках в доме Йовович и ее мужа Пола Андерсона прочно обосновались. Супруги воспитывают троих дочерей: 12-летнюю Эву, пятилетнюю Дэшилл и трехмесячную Ошин.





Милла Йовович и Пол Андерсон с дочерьми

Видео из инстаграма Миллы Йовович