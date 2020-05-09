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Миллиардер предлагает четырем регионам России ввести карантинные меры

Миллиардер предлагает четырем регионам России ввести карантинные меры

Миллиардер, глава совета директоров и крупнейший акционер «Северстали» Алексей Мордашов предложил руководителям четырех регионов России, в которых работают предприятия компании, ввести — и как можно быстрее — карантинные меры.

Как сообщает РБК, это объясняется тем, что компания «отвечает за социальную стабильность регионов».

Речь идет о Вологодской и Мурманской областях, Республиках Коми и Карелия. В четырех названных регионах работают крупнейшие предприятия «Северстали»: в Вологодской — Череповецкий металлургический комбинат и «Северсталь-метиз»; в Мурманской — комбинат «Олкон»; в Коми — «Воркутауголь»; в Карелии — «Карельский окатыш».

«Никаких звонков и требований не было. Регион в ситуации с коронавирусом руководствуется исключительно рекомендациями Роспотребнадзора, губернатор принимает самостоятельные решения», — сообщили в пресс-службе главы Вологодской области.

Во всех регионах сейчас действуют различные ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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