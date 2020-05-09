Минюст сформирует реестр СМИ-иноагентов

Анастасия Иванова

Тема: Какие законы вступают в силу

На Министерство юстиции РФ возложены полномочия по определению порядка уведомления иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иноагента, об учрежденных им российских юридических лицах.

Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2020 года № 610 вступает в силу сегодня, 9 мая.

Также Минюст разработает процедуру формирования и ведения реестра зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Кроме того, ведомству поручено определить порядок применения положений Федерального закона «О некоммерческих организациях», регулирующих правовой статус НКО-иноагентов и российских юридических лиц, учрежденных СМИ-иноагентами.

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