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Минобороны объявило об окончании строительства главного храма ВС РФ

Минобороны объявило об окончании строительства главного храма ВС РФ

Министерство обороны РФ сообщило о завершении строительства главного храма ВС РФ в парке "Патриот". Таким образом, сбылись данные ранее обещания о том, что здание Собора в честь Воскресения Христова в подмосковной Кубинке будет возведено к 9 мая 2020 года - дню 75-летия Великой Победы.

Освящение храма изначально было запланировано РПЦ на 6 мая. Но позже эта дата была перенесена на неопределенный срок.

Строительство главного храма ВС РФ, по официальным данным, велось на деньги, пожертвованные в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение". Однако в феврале 2020 года издание Znak.com опубликовало информацию о том, что фонд получил 2,95 млрд рублей из бюджетов Москвы и Московской области.

Еще один инцидент со строительством храма случился в прошлом месяце, когда в СМИ просочилась информация о том, что в мозаике, покрывающей стены храма, появятся портреты Путина, Шойгу, Матвиенко и других представителей власти. Тогда президент России заявил, что время для подобной оценки его деятельности на высшем посту государства еще не пришло. После этих слов панно были демонтированы.

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По материалам: u-f.ru

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