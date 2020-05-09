Мишустин поздравил ветеранов с 75-летием Великой Победы

Анастасия Иванова

9 Мая — день, в котором слились радость Победы и горечь огромных потерь, заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в поздравлении ветеранам по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны.

«Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с самым важным для нашей страны праздником — 75-летием Великой Победы над фашизмом. 9 Мая — день, в котором слились радость Победы и горечь огромных потерь, гордость за ваш беспримерный подвиг, безграничная любовь к Родине», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина.

По словам Мишустина, в России нет такой семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война и которая бы не заплатила за неё свою цену. Именно поэтому россияне бережно хранят память о героизме и мужестве тех, кто сокрушил фашизм, и передают её из поколения в поколение.

«Низкий вам поклон за вашу самоотверженность, сплочённость, силу духа и преданность своей Отчизне», — обратился премьер к ветеранам, пожелав им крепкого здоровья, добра и благополучия, а главное — мира.