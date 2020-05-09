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«Молодая гвардия» провела более тысячи праздничных акций по всей России

«Молодая гвардия» провела более тысячи праздничных акций по всей России

Активисты «Молодой Гвардии «Единой России» провели в регионах России более тысячи акций, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказали «Парламентской газете» в пресс-службе организации.

В торжествах приняли участие более ста тысяч человек. В субъектах волонтёры провели праздничные концерты вместе с жителями многоквартирных домов: в заранее обозначенное время из окон и с балконов россияне исполнили «Катюшу» и«Смуглянку». Кроме того, люди выставляли фотографии родственников-ветеранов в окна.

«Мы чтим память и гордимся подвигом наших предков. Они сражались за наше мирное небо над головой. И пока мы с вами помним о войне, она не повторится», — сказал лидер «Молодой Гвардии «Единой России» Денис Давыдов.

Вечером молодогвардейцы организуют оригинальную фотовыставку: при помощи проектора на торцах жилых домов и других зданий покажут фотографии из военной хроники и портреты участников и ветеранов Великой Отечественной войны.

В честь юбилея Победы активисты также опубликовали книгу «Дневник ветерана. Непридуманная история войны» в аудиоформате, а в рамках акции «Лес героев» молодогвардейцы подарили 15 тысяч пакетиков с семенами деревьев людям, которые обратились на горячую линию с просьбой оказать помощь в период распространения коронавируса.

Также активисты раздали людям более 30 тысяч репринт-экземпляров газеты «Правда» от 10 мая 1945 года.

Ранее в субботу президент Владимир Путин возложил букет роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. «Мы знаем и твёрдо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе», — сказал он в обращении к россиянам. После этого в городах прошёл воздушный парад. В 19.00 эфиры основных телевизионных и радиоканалов прервутся для трансляции Минуты молчания, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с Великой Отечественной войны. А потом ведущие предложат спеть всем вместе «День Победы». В 22.00 в течение десяти минут в эфире основных телеканалов страны покажут традиционный торжественный салют. 

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По материалам: pnp.ru

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