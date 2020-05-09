"Молодежка ОНФ" присоединилась к флешмобу "Флаги России. 9 мая"

Вадим Карасев

Фото: https://onf.ru

Участники команд "Молодежки ОНФ" по всей стране вывесят более 100 тысяч российских флагов. Сейчас их уже размещают на окнах и балконах жилых домов, студенческих общежитиях, гостиницах, промышленных предприятиях, зданиях медицинских учреждений и частных клиник. Об этом сообщается на официальном сайте ОНФ.

Флаги и георгиевские ленточки на окнах и балконах - это выражение россиянами солидарности с другими участниками акции. Одними жилыми домами акция не ограничилась - к ней подключаются и представители бизнеса.

«Когда студенты стали вывешивать флаги на общежитиях и вузах, к нам решили присоединиться и отельеры. Первые флаги появились на гостиничном комплексе "Измайлово". Те самые гостиницы, которые разместили у себя врачей, работающих в клиниках с коронавирусом. А затем стали подсоединяться и другие отели. Сегодня мы видим, что российские флаги украшают здания таких известных гостиниц, как The Ritz-Carlton, "Президент-Отель", Swiss Hotel, "Арбат" и другие. Размещение флага на своем окне, неважно, новостройка ли это, дом в деревне, или окно номера известного на всю страну отеля, – отличная история объединения, тем более что в этом году планы по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне серьезно скорректированы из-за пандемии. Можно оставаться дома, но быть вместе со всей страной», – подчеркнул заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.





