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Мужчина нашел пропавшего много лет назад отца благодаря соцсети

Мужчина нашел пропавшего много лет назад отца благодаря соцсетиФото: AsiaWire

Житель Китая по фамилии Лонг нашел пропавшего девять лет назад отца благодаря соцсетям. Как сообщает Daily Star, мужчина узнал его на видео в TikTok.

Лонг рассказал, что его отец пропал в 2011 году. Много лет мужчина искал его и ради этого даже бросил свою работу. Жене Лонга прислали видео из TikTok, на котором, был похожий на пропавшего родственника человек. Лонг узнал своего отца по шраму на лбу. «Он левша, у него нет зубов. У него даже такая же прическа. Я узнаю это все», — признался он.

Во всех роликах пожилой мужчина одет в одну и ту же рваную и грязную одежду. Кроме того, при просмотре очевидно, что он живет в крайне плохих бытовых условиях.

По словам владельца аккаунта, у героя его видео нет детей. При этом Лонг утверждает, что неоднократно пытался связаться с ним и писал сообщения, но не получил ответа ни на одно из них. Теперь он намерен сделать все, чтобы вернуть отца домой.

В конце января сообщалось, что жительница Великобритании Карен Харрис (Karen Harris) нашла давно потерянного отца с помощью соцсетей. Женщина рассказала, что ее биологические родители отказались от нее сразу после рождения. Она знала имя и фамилию отца и много лет тщетно искала его. Британке удалось найти отца с помощью Facebook: алгоритм соцсети предложил ей добавить его в друзья.

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По материалам: lenta.ru

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