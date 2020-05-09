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На депутатов Госдумы наденут маски

На депутатов Госдумы наденут маски

С 12 мая - день, когда состоится ближайшее пленарное заседание Государственной думы - все парламентарии обязаны будут соблюдать масочный режим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на протокол заседания Совета Думы, прошедшее накануне, 8 мая.

Согласно тексту документа, с 12 мая все депутаты Госдумы обязаны присутствовать на пленарных заседаниях в средствах индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и рук - медицинских масках и перчатках. Обязанность обеспечить парламентариев СИЗ возложена на аппарат нижней палаты.

Напоминаем, что среди депутатов Госдумы уже есть заболевшие коронавирусом нового типа. Среди них Леонид Калашников, Светлана Максимова и Дмитрий Новиков. Кроме того, коронавирусом больны премьер-министр России Михаил Мишустин и министр культуры Ольга Любимова.

Ранее портал Южный Федеральный сообщал о том, что госпитализирована в больницу в Коммунарке с диагнозом COVID-19.

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По материалам: u-f.ru

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